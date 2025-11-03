Kangra News: जवाली में दो दिन में चेन स्नैचिंग की 3 घटनाएं, सतर्क लोगों ने पीछा कर दबोचे शातिर; वाहन व गहने कब्जे में लिए
कांगड़ा जिले के जवाली में दो दिनों में चेन स्नैचिंग की तीन घटनाओं से सनसनी फैल गई। चेन स्नैचरों ने महिलाओं को निशाना बनाया। ग्रामीणों की सतर्कता से आरोपी पौंग बांध के पास पकड़े गए, जिनसे चोरी किए गए गहने बरामद हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण टीम, फतेहपुर/भरमाड़ (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में अपराध बढ़ने लगा है। पुलिस जिला नूरपुर के तहत थाना जवाली क्षेत्र में दो दिन के भीतर चेन स्नैचरों ने तीन वारदातों को अंजाम देकर सनसनी फैला दी।
रविवार को जवाली में बाइक सवार महिला की कान की बाली छीनने के बाद सोमवार को भरमाड़ में महिला की गले की चैन और फिर थाना फतेहपुर के अंतर्गत बटाहड़ी में सड़क किनारे चल रही महिला की बालियां चुरा लीं।
पौंग बांध के नजदीक दबोच लिए स्नैचर
जैसे ही बटाहड़ी में हुई वारदात की खबर फैली, ग्रामीण सक्रिय हो गए और जगह-जगह नाकाबंदी कर दी। ग्रामीणों ने दोनों चैन स्नेचरों को पौंग बांध के नजदीक दबोच लिया और उनकी जमकर धुनाई करने के बाद पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने पंजाब निवासियों से बरामद किए आभूषण
सूचना मिलते ही थाना फतेहपुर से एएसआई इंद्र सिंह व कांस्टेबल मुनीष कुमार मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए आरोपितों से दो सोने की बालियां और एक सोने की चेन बरामद की गईं। दोनों आरोपितों की पहचान जोनी और गौरव निवासी तरनतारन (पंजाब) के रूप में हुई है। पुलिस ने उनकी बिना नंबर प्लेट की अपाचे मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है।
पुलिस ने गहने और बाइक भी कब्जे में ली
एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि दोनों आरोपितों ने रविवार को जवाली में महिला की कान की बाली छीनी थी, सोमवार को भरमाड़ में महिला की चेन और बटाहड़ी में कान की बाली छीनने की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बरामद गहने और मोटरसाइकिल भी कब्जे में ले ली गई है।
