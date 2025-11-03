Kangra News: जवाली में दो दिन में चेन स्नैचिंग की 3 घटनाएं, सतर्क लोगों ने पीछा कर दबोचे शातिर; वाहन व गहने कब्जे में लिए

जागरण टीम, फतेहपुर/भरमाड़ (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में अपराध बढ़ने लगा है। पुलिस जिला नूरपुर के तहत थाना जवाली क्षेत्र में दो दिन के भीतर चेन स्नैचरों ने तीन वारदातों को अंजाम देकर सनसनी फैला दी। रविवार को जवाली में बाइक सवार महिला की कान की बाली छीनने के बाद सोमवार को भरमाड़ में महिला की गले की चैन और फिर थाना फतेहपुर के अंतर्गत बटाहड़ी में सड़क किनारे चल रही महिला की बालियां चुरा लीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पौंग बांध के नजदीक दबोच लिए स्नैचर जैसे ही बटाहड़ी में हुई वारदात की खबर फैली, ग्रामीण सक्रिय हो गए और जगह-जगह नाकाबंदी कर दी। ग्रामीणों ने दोनों चैन स्नेचरों को पौंग बांध के नजदीक दबोच लिया और उनकी जमकर धुनाई करने के बाद पुलिस को सूचना दी।