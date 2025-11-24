'सरकार डरी हुई है...', हिमाचल BJP ने सुक्खू सरकार पर लगाया पंचायत और नगर निकाय चुनाव टालने का आरोप

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। भाजपा प्रदेश मीडिया सहप्रभारी एडवोकेट विश्व चक्षु ने सुक्खू सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर पूरा सिस्टम तैयार है। चुनाव आयेाग अपनी ओर से पूरी तैयारी कर चुका है, विभागीय मंत्री व अधिकारी चुनाव प्रक्रिया शुरू करने की हरी झंडी दे चुके हैं और प्रशासनिक स्तर पर भी कोई तकनीकी अड़चन नहीं बची है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनाव टालने के लिए हरसंभव कोशिश कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विश्व चक्षु ने कहा कि जनता के बीच कांग्रेस सरकार के प्रति असंतोष इतना बढ़ चुका है कि सत्ताधारी पार्टी चुनाव का सामना करने से घबरा रही है। उन्होंने सवाल उठाया जब चुनाव आयोग तैयार है, विभाग तैयार हैं, अधिकारी तैयार हैं तो आखिर सुक्खू सरकार किस डर से चुनाव लटकाने पर उतारू है। कौन-सी राजनीतिक सौगात या कौन-सा छुपा एजेंडा है जिसके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया रोकी जा रही है।