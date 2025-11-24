Language
    'सरकार डरी हुई है...', हिमाचल BJP ने सुक्खू सरकार पर लगाया पंचायत और नगर निकाय चुनाव टालने का आरोप

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 10:18 AM (IST)

    भाजपा नेता विश्व चक्षु ने सुक्खू सरकार पर पंचायत और नगर निकाय चुनाव टालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और विभाग तैयार हैं, फिर भी सरकार चुनाव से डर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जिलाधीशों पर राजनीतिक दबाव है और चुनाव टालने से कांग्रेस की हार नहीं रुकेगी, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है।

    Hero Image

    भाजपा नेता विश्व चक्षु ने सुक्खू सरकार पर पंचायत और नगर निकाय चुनाव टालने का आरोप लगाया (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, धर्मशाला। भाजपा प्रदेश मीडिया सहप्रभारी एडवोकेट विश्व चक्षु ने सुक्खू सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर पूरा सिस्टम तैयार है।

    चुनाव आयेाग अपनी ओर से पूरी तैयारी कर चुका है, विभागीय मंत्री व अधिकारी चुनाव प्रक्रिया शुरू करने की हरी झंडी दे चुके हैं और प्रशासनिक स्तर पर भी कोई तकनीकी अड़चन नहीं बची है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनाव टालने के लिए हरसंभव कोशिश कर रहे हैं।

    विश्व चक्षु ने कहा कि जनता के बीच कांग्रेस सरकार के प्रति असंतोष इतना बढ़ चुका है कि सत्ताधारी पार्टी चुनाव का सामना करने से घबरा रही है।

    उन्होंने सवाल उठाया जब चुनाव आयोग तैयार है, विभाग तैयार हैं, अधिकारी तैयार हैं तो आखिर सुक्खू सरकार किस डर से चुनाव लटकाने पर उतारू है। कौन-सी राजनीतिक सौगात या कौन-सा छुपा एजेंडा है जिसके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया रोकी जा रही है।

    विश्व चक्षु ने आरोप लगाया कि सरकार का दबाव इतना बढ़ गया है कि कुछ जिलाधीश भी अब राजनीतिक भाषा बोलने लगे हैं। यह स्थिति प्रशासनिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है और लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है।

    उन्होंने कहा कि चुनाव रोककर कांग्रेस जनता के गुस्से को शांत नहीं कर सकती। उल्टा देरी और दबाव की राजनीति जनता को और अधिक आक्रोशित कर रही है। अंत में विश्व चक्षु ने कहा कि चुनाव टालने से कांग्रेस की हार नहीं रुकेगी। जनता बदलाव का मन बना चुकी है।