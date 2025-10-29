धर्मशाला में महिला ने पति और ससुराल वालों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

धर्मशाला के भवारना पुलिस स्टेशन में सुनिधि नामक एक महिला ने अपने पति, सास और देवर के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि जब वह अपने पति को वापस लाने ससुराल गई, तो सास और देवर ने उसके पति को उकसाया, जिसके बाद उसके पति ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे धमकी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पति, सास व देवर पर दर्ज करवाया प्रताड़ना का मामला