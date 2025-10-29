धर्मशाला में महिला ने पति और ससुराल वालों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच
धर्मशाला के भवारना पुलिस स्टेशन में सुनिधि नामक एक महिला ने अपने पति, सास और देवर के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि जब वह अपने पति को वापस लाने ससुराल गई, तो सास और देवर ने उसके पति को उकसाया, जिसके बाद उसके पति ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे धमकी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, धर्मशाला। पुलिस थाना भवारना में 35 वर्षीय सुनिधि पत्नी अवनीश शर्मा निवासी जैंद ने सास सुदेश, पति अवनीश शर्मा और देवर अनिकेत शर्मा के विरुद्ध प्रताड़ित करने का मामला दर्ज करवाया है। महिला ने बताया कि वह पति को वापस लाने के लिए जैंद स्थित ससुराल गई थी ताकि वह खैरा में पति और बेटियों के साथ रह सके।
महिला का आरोप है कि सास और देवर ने उसके पति को उकसाया और उसने दुर्व्यवहार किया। बाद में महिला को बताया कि उसके पति ने जहर खा लिया है। साथ ही धमकी दी कि उसे कुछ नहीं मिलेगा। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।