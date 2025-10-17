कांगड़ा में दंपती ने खांसी की दवाई समझकर पिया जहर, पत्नी की मौत और पति की हालत गंभीर
बैजनाथ के टिक्करी डूहकी में एक हृदयविदारक घटना घटी, जहाँ एक पति और पत्नी ने जहरीला पदार्थ पी लिया। 32 वर्षीय प्रियंका ने गलती से घास में छिड़काव करने वाली दवाई पी ली, जिसके बाद उसके पति गुरमुख सिंह ने भी वही दवाई पी। प्रियंका की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि गुरमुख का इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
संवाद सहयोगी, बैजनाथ। थाना बैजनाथ के तहत आने वाले टिक्करी डूहकी में एक पति और पत्नी द्वारा कोई जहरीला पदार्थ पीने का मामला सामने आया है। इस घटना में पत्नी की मौत हो गई। जबकि पति का पालमपुर के एक अस्पताल में उपचार चल रहा है।
पुलिस के अनुसार अभी यह सामने नहीं आ पाया है कि जहर गलती से पिया गया है या जानबूझकर लिया गया है। बताया जा रहा है कि गांव की 32 साल की प्रियंका ने घास में छिड़काव करने वाली कोई दवाई पी ली। परिजनों का कहना था कि उसने खांसी की दवाई समझकर गलती से यह दवाई ली है।
इसके बाद पति गुरमुख सिंह ने भी यह दवाई तुरंत पी थी। इसके बाद दोनों की तबीयत खराब होने लगी। दोनों को अस्पताल ले जाया गया जहां से महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे टांडा अस्पताल रेफर किया गया।
जहां आज सुबह उसकी मौत हो गई। जबकि पति का पालमपुर अस्पताल में उपचार चल रहा है। थाना प्रभारी बैजनाथ यदेश ठाकुर ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।
