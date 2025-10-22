दीपावली पर HRTC ने किया धमाका, स्पेशल बसें चलाकर की 45 लाख की कमाई

संवाद सहयोगी, धर्मशाला। दीवाली पर दिल्ली, चंडीगढ़ व बद्दी के लिए चलाई विशेष बसों से हिमाचल पथ परिवहन निगम ने 45,84,804 रुपये का राजस्व एकत्रित किया है। एचआरटीसी मंडल धर्मशाला के तहत जोगेंद्रनगर, बैजनाथ, पालमपुर, नगरोटा बगवां, धर्मशाला, पठानकोट व चंबा से 125 बसें 18 से 20 अक्टूबर तक चलाई। 18 को 38 बसें चलाई और 15,30,890 रुपये का राजस्व एकत्रित किया।

19 को 61 बसों ने सेवाएं दी और 22,72,272 रुपये की आमदनी हुई। 20 अक्टूबर को 26 विशेष बसों से 7,81,642 रुपये की कमाई की। एचआरटीसी धर्मशाला मंडल के मंडलीय प्रबंधक पंकज चड्ढा ने बताया कि जोगेंद्रनगर डिपो की चार बसों ने 5244 किलोमीटर का सफर तय किया है और 3,19,841 की आय अर्जित की है।

बैजनाथ डिपो की 16 बसों ने 10,495 किलोमीटर का सफर तय किया है और 5,73,600 रुपये की आय हुई है। पालमपुर की 15 बसों ने 11,839 किलोमीटर का सफर तय किया व 6,73,227 रुपये की आय अर्जित की है। नगरोटा बगवां डिपो की 34 गाड़ियों ने 15,883 किलोमीटर का सफर तय किया। डिपो की बसों ने 8,24,327 की आय अर्जित की है।