HP TET: हिमाचल में 6 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए 212 केंद्र गठित, चार का बाद में जारी होगा शेड्यूल 

संवाद सहयोगी, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नवंबर-2025 में संचालित की जाने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा के विभिन्न विषयों के 19,699 अभ्यर्थियों के लिए 212 केंद्र निर्धारित कर दिए हैं। छह विषयों के लिए आठ, नौ व 16 नवंबर को परीक्षाएं सुबह व सायं के सत्रों में आयोजित होंगी। आर्ट्स, मेडिकल, उर्दू, पंजाबी अध्यापक पात्रता परीक्षा का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा।



शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा के मुताबिक जेबीटी के लिए आठ नवंबर को सुबह 10 से दोपहर साढ़े 12 बजे तक 60 केंद्रों में 8346 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं सायं के सत्र में दोपहर दो बजे से सायं साढ़े चार बजे तक टीजीटी संस्कृत के 1662 अभ्यर्थी 48 केंद्रों में परीक्षा देंगे।

9 नवंबर को नॉन मेडिकल और हिंदी की परीक्षा नौ नवंबर को सुबह के सत्र में 10 बजे से दोपहर साढ़े 12 बजे तक टीजीटी नान मेडिकल के लिए 54 केंद्रों में 6346 अभ्यर्थियों, जबकि सायं के सत्र में दोपहर दो से साढ़े चार बजे तक टीजीटी हिंदी के लिए 43 केंद्रों में 2422 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।