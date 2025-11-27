पांच लाख नौकरियों का वादा अधूरा, हिमाचल में बेरोजगारी चरम पर; ABVP ने जूते पालिश कर जताया विरोध

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला कांगड़ा ने प्रदेश सरकार की विफल नीतियों व बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में जिलाधीश कार्यालय के बाहर जूते पालिश कर प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले साल में पांच लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन उनका वादा धरे का धरा रह गया। प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और युवा वर्ग कांग्रेस सरकार के राज में खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। विद्यार्थी परिषद ने जदरांगल में केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण को लेकर भी सरकार की लापरवाही पर आक्रोश जताया।

विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक जितेंद्र ने कहा कि आज प्रदेश का युवा सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। रोजगार, शिक्षा और विकास हर मोर्चे पर सरकार विफल नजर आती है। यदि सरकार वास्तव में युवाओं की चिंता करती है तो तुरंत फंड जारी करे, भर्तियों की स्पष्ट टाइमलाइन दे और ठोस कदम उठाए।