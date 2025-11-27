Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पांच लाख नौकरियों का वादा अधूरा, हिमाचल में बेरोजगारी चरम पर; ABVP ने जूते पालिश कर जताया विरोध

    By Vinod Kumar Choudhary Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में पांच लाख नौकरियां देने का वादा पूरा न होने पर ABVP ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जूते पॉलिश किए। सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है, जिससे उनमें निराशा बढ़ रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर ABVP का अनोखा प्रदर्शन। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, धर्मशाला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला कांगड़ा ने प्रदेश सरकार की विफल नीतियों व बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में जिलाधीश कार्यालय के बाहर जूते पालिश कर प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया।

    विद्यार्थी परिषद ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले साल में पांच लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन उनका वादा धरे का धरा रह गया। प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और युवा वर्ग कांग्रेस सरकार के राज में खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। विद्यार्थी परिषद ने जदरांगल में केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण को लेकर भी सरकार की लापरवाही पर आक्रोश जताया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक जितेंद्र ने कहा कि आज प्रदेश का युवा सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। रोजगार, शिक्षा और विकास हर मोर्चे पर सरकार विफल नजर आती है। यदि सरकार वास्तव में युवाओं की चिंता करती है तो तुरंत फंड जारी करे, भर्तियों की स्पष्ट टाइमलाइन दे और ठोस कदम उठाए।

    जदरांगल में बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय के भवन की पर्यावरण मंजूरी के लिए आवश्यक 30 करोड़ रुपये हिमाचल सरकार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को देने थे, परंतु सरकार की उदासीनता के कारण यह महत्वपूर्ण परियोजना वर्षों से अधर में लटकी हुई है। विद्यार्थी परिषद ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो एबीवीपी प्रदेशव्यापी आंदोलन को तेज करेगी।