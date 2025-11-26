हिमाचल के छात्रों के लिए जरूरी खबर, अब साल में दो बार होगी दसवीं की बोर्ड परीक्षा

संवाद सहयोगी, धर्मशाला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड दसवीं कक्षा की वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षा संचालित करेगा। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बोर्ड अधिनियम-1968 की धारा 19(3) के तहत जारी आदेश में साफ किया है कि पहली परीक्षा फरवरी-मार्च में मुख्य परीक्षा के रूप में और दूसरी परीक्षा जून-जुलाई में सुधार परीक्षा के रूप में संचालित की जाएगी।

मुख्य परीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों को तीन श्रेणियों आवश्यक सुधार, वैकल्पिक सुधार और अनिवार्य पुनरावृत्ति में वर्गीकृत किया जाएगा। आवश्यक सुधार श्रेणी वाले छात्रों को दो विषयों में सुधार का अवसर मिलेगा जबकि सभी विषयों में पास विद्यार्थी तीन विषयों तक वैकल्पिक सुधार परीक्षा दे सकेंगे। तीन विषयों से कम में उत्तीर्ण न होने वाले विद्यार्थी दूसरी परीक्षा के पात्र नहीं होंगे।

इसी तरह खेल गतिविधियों, प्रतिकूल मौसम, बीमारी या दुर्घटना जैसी परिस्थितियों में परीक्षा से अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों को नियमानुसार दूसरी परीक्षा में अवसर दिया जाएगा। प्रथम परीक्षा का परिणाम अप्रैल/मई में और द्वितीय का परिणाम जुलाई/अगस्त में घोषित किया जाएगा।