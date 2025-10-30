हिमाचल: 10 दिन में 5वां पैराग्लाइडिंग हादसा, आखिर क्या है वजह? जालसूजोत से रेस्क्यू किया रूस का पायलट

जागरण टीम, बैजनाथ (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग हादसे नहीं थम रहे हैं। गत दिवस भी जिला कुल्लू की सेवन सिस्टर पीक पर ऑस्ट्रेलिया का पायलट हादसे का शिकार हो गया था। जिसे 20 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया। हाल ही में कनाडा की महिला पायलट जान गंवा चुकी है।

इसके अलावा फ्रांस का पायलट भी हादसे का शिकार हुआ है। 10 दिन के भीतर पांचवां हादसा हुआ है। गत दिनों बरोट की पहाड़ियों में भी एक पायलट फंस गया था। जालसूजोत से रूस का पायलट रेस्क्यू पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बीड़ बिलिंग घाटी से उड़ान भरने के बाद रूस के पायलट की क्रैश लैंडिंग हुई थी, वह जालसूजोत में फंस गया था। 39 वर्षीय पावेल सुकोत्सकी पैराग्लाइडिंग करते हुए मौसम अनुकूल न होने के कारण जालसूजोत में लैंडिंग कर गए थे। यह स्थान काफी दूर होने के कारण उन्होंने इसकी सूचना बीड़ में पैराग्लाइडिंग की रेस्क्यू टीम को दी।

स्पाइन व टांगों में आई चोटें इसके बाद बुधवार सुबह हेलिकाप्टर की मदद से माउंटेन पैरा रेस्क्यू टीम ने पायलट को रेस्क्यू कर लिया। पायलट का विवेकानंद अस्पताल में चेकअप करवाया है। पायलट की स्पाइन व टांगों में चोटें आई हैं।

मौसम अनुकूल न होने के कारण हादसा रेस्क्यू टीम के हेड राहुल सिंह ने बताया कि मंगलवार को मौसम अनुकूल न होने के कारण रूस का पायलट जालसू पास की पहाड़ियों में हादसे का शिकार हुआ था। विशेषज्ञों का कहना है कि संकरी पहाड़ी से गुजरते वक्त कई बार हवा का दबाव कम व ज्यादा होने के कारण ग्लाइडर बंद हो जाते हैं, इस कारण हादसा होने की आशंका रहती है।