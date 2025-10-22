Kangra News: विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत के बाद हंगामा, मायका पक्ष ने पीटने के आरोप लगाए

संवाद सहयोगी, देहरा (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस थाना हरिपुर के तहत डोहग प्लोटी पंचायत में सोमवार रात 27 वर्षीय विवाहिता स्मृति पत्नी वरुण कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

पुलिस ने मायका पक्ष के आरोपों के आधार पर महिला के पति, सास व ससुर को हिरासत में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ससुराल पक्ष का कहना है कि स्मृति रात को बेटी के साथ मकान की पहली मंजिल पर कमरे में सोई थी। सुबह जब सास ने दरवाजा खोला तो वह फंदे से लटकी मिली।



मायका पक्ष का आरोप है कि साजिश के तहत उनकी बेटी की हत्या की है। आरोप है कि पुलिस और मायका पक्ष के पहुंचने से पहले ही शव नीचे उतार लिया था।

नशे का आदी है पति स्मृति के पिता मदन लाल का आरोप है कि उनकी बेटी का पति वरुण नशे का आदी है और वह बेटी को पीटता था। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना वाली रात भी झगड़ा हुआ था। जब पोस्टमार्टम के बाद शव गांव लाया गया तो मायका पक्ष के लोग बड़ी संख्या में पहुंच गए। उन्होंने जमकर हंगामा किया और पति, सास व ससुर की गिरफ्तारी की मांग की।

हिरासत में लेने के बाद हुआ अंतिम संस्कार मायका पक्ष का कहना था कि जब तक तीनों को गिरफ्तार नहीं किया जाता स्मृति का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। इसके बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया और उसके बाद ही अंतिम संस्कार हो सका।