हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों को विधानसभा के पास रैली की नहीं दी अनुमति, अब धर्मशाला में प्रदर्शन की तैयारी

संवाद सहयोगी, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले जोरावर में 28 नवंबर को प्रस्तावित पेंशनरों की रैली का स्थल बदल दिया गया है। अब यह रैली पुलिस मैदान धर्मशाला में होगी। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति की अध्यक्ष सुरेश ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक हुई, इसमें स्थल बदलने की निंदा की गई है।



समिति अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि जोरावर में होने वाली रैली में प्रदेश के कोने-कोने से आने वाले पेंशनरों की सूचना के कारण प्रदेश सरकार असहज हो गई और घबरा गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें