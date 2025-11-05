हिमाचल: नूरपुर व चंबा में खुलेंगे पासपोर्ट सेवा केंद्र, सांसद डा. राजीव भारद्वाज ने विदेश मंत्री से उठाया मुद्दा

संवाद सहयोगी, नूरपुर। हिमाचल प्रदेश से कांगड़ा के सांसद डा. राजीव भारद्वाज ने केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर नूरपुर व चंबा में पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस समय कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के लोगों को अपने पासपोर्ट बनाने व उनका नवीनीकरण करवाने की सुविधा मिलेगी।



अभी इन लोगों को शिमला, पालमपुर व कांगड़ा जाना पड़ता है व सफर लंबा होने के कारण लोगों को अपने पासपोर्ट बनाने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से प्राथमिकता के आधार पर नूरपुर व चम्बा के पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की मांग की है, ताकि कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के लोगों को अपने घर के निकट पासपोर्ट बनाने व नवीनीकरण कराने की सुविधाएं मिल सके।