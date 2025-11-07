Language
    बैजनाथ में फिर लगी आग! CTU बस जलकर खाक, 50 मीटर दूर 5 दिन पहले जली थी मारुति कार

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:06 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ में चंडीगढ़-बैजनाथ रूट पर चलने वाली एक CTU बस में देर रात आग लग गई। अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। पांच दिन पहले इसी स्थान के पास एक मारुति कार में भी आग लगी थी।

    जागरण, डिजिटल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ में चंडीगढ़ से बैजनाथ रूट पर चलने वाली एक CTU बस में गुरुवार देर रात करीब 1 बजे अचानक आग लग गई।

    घटना मंडी रोड स्थित हिमाचल पथ परिवहन निगम की वर्कशॉप के पास हुई, जहां कई सालों से भारी राज्यों की बसों को सड़क किनारे खड़ा करने की प्रथा चली आ रही है।

    आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बस पूरी तरह जलकर राख हो गई।गौरतलब है कि मात्र पांच दिन पहले इसी स्थान से महज 50 मीटर दूर एक मारुति कार में भी आग लगने की घटना हो चुकी थी। 
