बैजनाथ में फिर लगी आग! CTU बस जलकर खाक, 50 मीटर दूर 5 दिन पहले जली थी मारुति कार

जागरण, डिजिटल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ में चंडीगढ़ से बैजनाथ रूट पर चलने वाली एक CTU बस में गुरुवार देर रात करीब 1 बजे अचानक आग लग गई।





घटना मंडी रोड स्थित हिमाचल पथ परिवहन निगम की वर्कशॉप के पास हुई, जहां कई सालों से भारी राज्यों की बसों को सड़क किनारे खड़ा करने की प्रथा चली आ रही है।



