Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हिमाचल एक्साइज विभाग की बड़ी कार्रवाई, जिला कांगड़ा में 42 शराब के ठेके किए सील, आखिर क्या है कार्रवाई की वजह?

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 01:09 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में आबकारी विभाग ने लाइसेंस फीस न भरने के कारण 42 शराब के ठेकों को सील कर दिया। विभाग ने लाइसेंस धारकों को पहले नोटिस भी जारी किए थे। फीस जमा न करने पर विभाग ने यह कार्रवाई की। सील किए गए ठेकों को दुबारा खोलने के लिए लाइसेंस धारकों को बकाया राशि जमा करवानी होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश आबकारी विभाग ने कांगड़ा जिले में 42 शराब के ठेके सील कर दिए हैं। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा आबकारी विभाग ने 42 शराब ठेकों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई विभाग ने सोमवार को की। विभाग की अचानक इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया।

    बताया जा रहा है लाइसेंस फीस न भरने पर यह कार्रवाई की गई है। लाइसेंस धारकों ने सात करोड़ रुपये की फीस का भुगतान नहीं किया था। इस संबंध में विभाग ने लाइसेंस धारकों को तीन-तीन नोटिस भी जारी किए थे। कोई कदम नहीं उठाने पर सोमवार को विभाग की टीमों ने ठेकों को सील किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये ठेके किए सील

    विभाग ने एल-14 डल लेक, एल-14 करेरी, एल-14 कोतवाली बाजार, एल-14 पलयारा, एल-14 गाहलियां, एल-14 नंदरूल, एल-14 राजल, एल-14 78 मील (अवैरी), एल-14 पपरोला, एल-14 बही, एल-14 दगोह, एल-14 जयसिंहपुर, एल-14 बनूरी, एल-14 सुलह, एल-14 डरोह, एल-14 लाहला, एल-14 टांडा, एल-14 पुन्नर, एल-14 भवारना, एल-14 धीरा, एल-14 गदयाड़ा, एल-14 बैरघट्टा, एल-14 पठियार, एल-14 अंबाड़ी, एल-14 चाहड़ी, एल-14 अपर नगरोटा बगवां, एल-14 मस्सल, एल-2 नगरोटा बगवां, एल-14 एस. हटवास, एल-14 नंदेहड़, एल-14 पुराना बस स्टैंड कांगड़ा, एल-14 भट्टी, एल-14 रढ़, एल-14 मूमता, एल-14 मूंदला, एल-14 रानीताल रेलवे स्टेशन के पास, एल-14 कंडी डोलरू, एल-14 उपरली कोठी, एल-14 जसाई एनएच, एल-14 हरिपुर, एल-14 थिल व एल-14 पनाहर ठेके को सील किया है।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: माता-पिता के साथ न रहने पर अड़ी 10 साल की बच्ची, थाने तक पहुंचा मामला पर नहीं बनी बात; पुलिस को बताई वजह

    पैसे जमा करवाने पर कर सकेंगे दोबारा चालू

    सील किए ठेकों का मामला पालमपुर स्थित कोलेक्टर एक्साइज कम ज्वाइंट कमिशनर को भेजा जाएगा। इसके बाद नोटिस दिया जाएगा। अगर लाइसेंस धारक पैसे जमा करवा देंगे तो ठेकों को दोबारा चालू कर दिया जाएगा।
    -प्रेम सिंह कैथ, आयुक्त, राज्य आबकारी एवं कराधान कांगड़ा।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल में अब हाईवे पर गाड़ी रोककर वीडियो या रील बनाई तो होगी FIR, डीजीपी अशोक तिवारी ने SP और NHAI को भी दिए निर्देश 