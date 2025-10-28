हिमाचल एक्साइज विभाग की बड़ी कार्रवाई, जिला कांगड़ा में 42 शराब के ठेके किए सील, आखिर क्या है कार्रवाई की वजह?

बताया जा रहा है लाइसेंस फीस न भरने पर यह कार्रवाई की गई है। लाइसेंस धारकों ने सात करोड़ रुपये की फीस का भुगतान नहीं किया था। इस संबंध में विभाग ने लाइसेंस धारकों को तीन-तीन नोटिस भी जारी किए थे। कोई कदम नहीं उठाने पर सोमवार को विभाग की टीमों ने ठेकों को सील किया।

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा आबकारी विभाग ने 42 शराब ठेकों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई विभाग ने सोमवार को की। विभाग की अचानक इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया।

ये ठेके किए सील

विभाग ने एल-14 डल लेक, एल-14 करेरी, एल-14 कोतवाली बाजार, एल-14 पलयारा, एल-14 गाहलियां, एल-14 नंदरूल, एल-14 राजल, एल-14 78 मील (अवैरी), एल-14 पपरोला, एल-14 बही, एल-14 दगोह, एल-14 जयसिंहपुर, एल-14 बनूरी, एल-14 सुलह, एल-14 डरोह, एल-14 लाहला, एल-14 टांडा, एल-14 पुन्नर, एल-14 भवारना, एल-14 धीरा, एल-14 गदयाड़ा, एल-14 बैरघट्टा, एल-14 पठियार, एल-14 अंबाड़ी, एल-14 चाहड़ी, एल-14 अपर नगरोटा बगवां, एल-14 मस्सल, एल-2 नगरोटा बगवां, एल-14 एस. हटवास, एल-14 नंदेहड़, एल-14 पुराना बस स्टैंड कांगड़ा, एल-14 भट्टी, एल-14 रढ़, एल-14 मूमता, एल-14 मूंदला, एल-14 रानीताल रेलवे स्टेशन के पास, एल-14 कंडी डोलरू, एल-14 उपरली कोठी, एल-14 जसाई एनएच, एल-14 हरिपुर, एल-14 थिल व एल-14 पनाहर ठेके को सील किया है।