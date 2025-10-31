हिमाचल में नौकरी का सुनहरा मौका, सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के पदों पर होगी भर्ती; कैसे होगा आवेदन?

धर्मशाला में बेरोजगार युवाओं के लिए सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 80 पदों पर भर्ती का अवसर है। सिस इंडिया लिमिटेड, हमीरपुर द्वारा आयोजित इस भर्ती के लिए 10वीं पास और 19 से 40 वर्ष की आयु के पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार 6 नवंबर से 12 नवंबर तक विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।

सिक्योरिटी गार्ड व सुपरवाइजर के 80 पद भरे जाएंगे।