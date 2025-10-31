Language
    हिमाचल में नौकरी का सुनहरा मौका, सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के पदों पर होगी भर्ती; कैसे होगा आवेदन?

    By Neeraj Vyas Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 01:45 AM (IST)

    धर्मशाला में बेरोजगार युवाओं के लिए सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 80 पदों पर भर्ती का अवसर है। सिस इंडिया लिमिटेड, हमीरपुर द्वारा आयोजित इस भर्ती के लिए 10वीं पास और 19 से 40 वर्ष की आयु के पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार 6 नवंबर से 12 नवंबर तक विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।

    सिक्योरिटी गार्ड व सुपरवाइजर के 80 पद भरे जाएंगे।

    जागरण संवाददाता, धर्मशाला। बेरोजगार युवाओं के लिए सिक्योरिटी गार्ड व सुपरवाइजर बनने का बेहतरीन अवसर है। सिस इंडिया लिमिटेड हमीरपुर पुरुष सिक्योरटी गार्ड एवं सुपरवाइजर के 80 पद भरेगी। इसके लिए आयु सीमा 19 से 40 वर्ष तय की है और शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए।

    क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने बताया कि 6 नवंबर को रोजगार उप कार्यालय कांगड़ा, सात को नगरोटा बगवां, 10 को ज्वालामुखी, 11 को बड़ोह व 12 नवंबर को रोजगार उपकार्यालय नगरोटा सूरियां में सुबह 10:30 बजे साक्षात्कार लिए जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन ही करना होगा।