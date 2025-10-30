हिमाचल हाई कोर्ट: देहरा विधानसभा उपचुनाव में धांधली के आरोप पर सरकार, CBI और कांगड़ा बैंक को नोटिस, जवाब तलब किया

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने देहरा विधानसभा उपचुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोपों पर संज्ञान लिया है। मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका में प्रदेश सरकार सहित सीबीआई व कांगड़ा सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक को नोटिस जारी किए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

50-50 हजार रुपये बांटने का आरोप यह याचिका पूर्व विधायक होशियार सिंह चंबयाल द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि 10 जून को हुए जिला कांगड़ा के देहरा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी विधायक कमलेश को फायदा पहुंचाने के लिए आचार संहिता के दौरान महिला मंडलों को 50-50 हजार रुपये बांटे गए।

केसीसी बैंक के माध्यम से 170 महिला मंडलों को बांटे पैसे आरोप है कि यह पैसे केसीसीबी के माध्यम से चुनिंदा महिला मंडलों को बांटे गए। करीब 170 महिला मंडलों में से 67 महिला मंडलों को साढ़े पैंतीस लाख रुपए केसीसीबी विधान मंडल की स्वीकृति के बांटने का आरोप लगाया गया है।