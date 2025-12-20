Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल में चिट्टा तस्करों की संपत्ति होगी नष्ट, 6 महीनों में होगी कार्रवाई; सीएम सुक्खू ने किया ऐलान

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 12:42 PM (IST)

    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले छह महीनों में प्रदेश में चिट्टा तस्करों की संपत्ति नष्ट की जाएगी। नशा तस्करों और अंतरराज्यीय गिरोहों क ...और पढ़ें

    Hero Image

    चिट्टा तस्करों की संपत्ति होगी जब्त। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, कांगड़ा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को कांगड़ा जिले में आयोजित इंदौरा उत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने चिट्टे के खिलाफ वाकाथान को झंडी देकर रवाना किया। इस मौके पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार व राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया मौजूद रहे। सीएम सुक्खू ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगले छह महीनों में प्रदेश में चिट्टा तस्करों की संपत्ति नष्ट कर दी जाएगी। सरकार राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नशा तस्करों की संपत्ति होगी जब्त

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नशा तस्करों और अंतरराज्यीय गिरोहों की रीढ़ तोड़ने का काम रही है। नशे के कारोबार से कमाए गए धन को जब्त किया जाएगा। अब तक 50 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है। प्रदेश में नशे के खिलाफ सबसे बड़ा 'चिट्टामुक्त हिमाचल अभियान' शुरू किया गया है, जो एक जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने चिट्टामुक्त हिमाचल थीम से आयोजित कार्यक्रम के लिए आयोजकों की सराहना की। 

    रोजगार-स्वरोजगार के खुलेंगे अवसर

    सीएम ने बताया कि रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। राज्य चयन आयोग के माध्यम से विभिन्न पदों पर शीघ्र हजारों भर्तियां की जाएंगी। प्रदेश सरकार ने वर्षों से राजस्व मामलों का निपटारा करने के लिए विशेष अदालतों की शुरुआत की है और अभी तक रिकार्ड 4,63,000 मामलों का निपटारा किया जा चुका है।

    इंदौरा उत्सव को मिलेगा जिलास्तरीय दर्जा

    उन्होंने कहा, 'वाइल्ड फ्लावर हाल मामले में कानूनी लड़ाई जीती है और इससे प्रदेश को हर साल 20 करोड़ रुपये की आय होगी। कड़छम वांगतू परियोजना से हर वर्ष 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। इंदौरा उत्सव को जिलास्तरीय उत्सव का दर्जा प्रदान करने की अधिसूचना शीघ्र जारी होगी।'