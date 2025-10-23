Language
    धर्मशाला के रक्कड़ में कैफे में घुसकर की तोड़फोड़, पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस

    By Dinesh Katoch Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:19 AM (IST)

    धर्मशाला के रक्कड़ में एक कैफे में तोड़फोड़ की गई, जिसके चलते पुलिस ने तीन लोगों पर मामला दर्ज किया है। घरोह में मारपीट की घटनाएं हुईं, जिनमें रोहित कुमार और रिशव ने अनिल कुमार और अन्य के साथ मारपीट की। थलेड़ में राकेश कुमार और रीता देवी ने केहर सिंह का रास्ता रोककर मारपीट की। पुलिस अधीक्षक ने मामलों की पुष्टि की है।

    धर्मशाला: रक्कड़ में कैफे तोड़ा, तीन पर मामला दर्ज

    जागरण संवाददाता, धर्मशाला। पुलिस थाना धर्मशाला के तहत रक्कड़ में कैफे में तोड़फोड़ करने पर तीन लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार रक्कड़ में उदितांसु सेन निवासी सिद्धपुर के कैफे में तोड़फोड़ की गई है। उदितांसु सेन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपितों पर केस दर्ज कर लिया है।

    वहीं, एक अन्य मामले में घरोह में रोहित कुमार व रिशव ने अनिल कुमार, अमित, सुमित व कंचना के साथ मारपीट की। इसी गांव में अनिल कुमार, सुमित व अनिल कुमार की पत्नी ने रिशव निवासी सुधेड़ की पिटाई की। पुलिस थाना भवारना के तहत थलेड़ में राकेश कुमार व रीता देवी ने केहर सिंह का रास्ता रोककर मारपीट की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीर बहादुर ने इस बाबत पुष्टि की है।