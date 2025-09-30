Language
    कांगड़ा में मछली पकड़ते वक्त बरोह नाले में गिरने की आशंका, चार दिन बाद मिला व्यक्ति का शव

    By dinesh katoch Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 04:31 PM (IST)

    राजा का तालाब के बरोह नाले में एक लापता व्यक्ति का शव मिला। मृतक की पहचान तूफान सांडे के रूप में हुई जो छत्तीसगढ़ का निवासी था और तिहाल में रहता था। वह चार दिन से लापता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    बरोह नाले के मिला व्यक्ति का शव, चार दिन से था लापता (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, कांगड़ा। पुलिस थाना रैहन क़ी पंचायत लारथ के साथ लगते बरोह नाले में मंगलवार सुबह एक शव मिला। जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी अनुसार मंगलवार सुबह क्षेत्र नाले की तरफ से बदबू आ रही थी। इस पर गांव के लोग नाले की तरफ इसकी जांच को लेकर गए।

    इस दौरान लोगों ने नाले में एक शव पानी में पड़े हुए देखा तो सड़ चुका था और उससे बदबू आ रही थी। इसके बाद लोगों द्वारा पंचायत व पुलिस को इस बारे में सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा शव की शिनाख्त करवाई गई। यह शव तूफान सांडे उम्र 40 वर्ष निवासी छत्तीसगढ़ का निकला जोकि तिहाल में अपने परिवार के साथ किसी के घर में रहता था।

    पुलिस जांच में यह पता चला है कि उक्त व्यक्ति बीते करीब चार दिन से लापता था। यह भी क्यास लगाया जा रहा है कि यह व्यक्ति नाले के पानी से मछली पकड़ने निकला होगा जोकि पानी में गिर गया होगा व डूबने से उसकी मौत हुई होगी।

    इस मामले को लेकर पुलिस थाना रैहन के थाना प्रभारी करतार सिंह पखरेटिया ने बताया कि पुलिस को शव के मिलने की सूचना मिली थी, मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति यहां पर मजदूरी आदि का कार्य करता था। उन्होने बताया कि पुलिस इस बात को लेकर जांच कर रही है कि यह व्यक्ति नाले में कैसे जा गिरा। उन्होने बताया कि मृतक के स्वजनों से भी पुलिस द्वारा पूछताछ की जाएगी।