कांगड़ा: बीड़ बिलिंग में कैफे-रेस्टोरेंट रात 11 बजे हो जाएंगे बंद, हुड़दंगबाजों पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला

इस क्षेत्र में हुड़दंग की कुछ घटनाओं के बाद बैजनाथ प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। बीड़ पुलिस और बैजनाथ प्रशासन के पास यह शिकायतें पहुंच रही है कि कुछ कैफे और रेस्टोरेंट संचालक देर रात तक कैफे और रेस्टोरेंट को खुला रख रहे हैं।

जागरण संवाददाता, बैजनाथ। क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बीड़ बिलिंग में अब रात 11 बजे तक ही कैंफे और रेस्तरां खुल रहे पाएंगे। इसके बाद कैफे रेस्टोरेंट मालिकों को इन्हें बंद करना होगा।

यहां पर तेज आवाज के साथ म्यूजिक भी बजाया जाता है। इस कारण यहां हुड़दंग भी खूब हो रहा है और लोगों और यहां शांति की तलाश में आने वाले पर्यटकों को भी काफी परेशानी हो रही है।

एसडीएम बैजनाथ संकल्प गौतम ने वीरवार को इस संदर्भ में लिखित आदेश जारी किए हैं। बीड़ पुलिस को इन आदेशों की अनुपालना करवानी होगी। अगर कोई नियमों के खिलाफ काम करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।