    कांगड़ा: बीड़ बिलिंग में कैफे-रेस्टोरेंट रात 11 बजे हो जाएंगे बंद, हुड़दंगबाजों पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला

    By Dinesh Katoch Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 09:48 AM (IST)

    बैजनाथ प्रशासन ने बीड़ बिलिंग में कैफे और रेस्टोरेंट के खुलने का समय रात 11 बजे तक सीमित कर दिया है। यह निर्णय क्षेत्र में हुड़दंग की बढ़ती घटनाओं के बाद लिया गया है। एसडीएम बैजनाथ ने पुलिस को नियमों का सख्ती से पालन कराने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, ताकि पर्यटकों को शांतिपूर्ण माहौल मिल सके।

    बीड़ बिलिंग में रात 11 बजे तक ही खोल पाएंगे रेस्टोरेंट और कैफे (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, बैजनाथ। क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बीड़ बिलिंग में अब रात 11 बजे तक ही कैंफे और रेस्तरां खुल रहे पाएंगे। इसके बाद कैफे रेस्टोरेंट मालिकों को इन्हें बंद करना होगा।

    इस क्षेत्र में हुड़दंग की कुछ घटनाओं के बाद बैजनाथ प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। बीड़ पुलिस और बैजनाथ प्रशासन के पास यह शिकायतें पहुंच रही है कि कुछ कैफे और रेस्टोरेंट संचालक देर रात तक कैफे और रेस्टोरेंट को खुला रख रहे हैं।

    यहां पर तेज आवाज के साथ म्यूजिक भी बजाया जाता है। इस कारण यहां हुड़दंग भी खूब हो रहा है और लोगों और यहां शांति की तलाश में आने वाले पर्यटकों को भी काफी परेशानी हो रही है।

    एसडीएम बैजनाथ संकल्प गौतम ने वीरवार को इस संदर्भ में लिखित आदेश जारी किए हैं। बीड़ पुलिस को इन आदेशों की अनुपालना करवानी होगी। अगर कोई नियमों के खिलाफ काम करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।