कांगड़ा में हादसा, मोटरसाइकिल की टक्कर से राहगीर व चालक घायल

संवाद सूत्र, डाडासीबा। पुलिस थाना डाडासीबा के अंतर्गत चनौर के तयामल रोड के समीप मंगलवार को मोटरसाइकिल दुर्घटना में पैदल जा रहे व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे में चालक भी घायल हुआ है। बाइक सवार ढलियारा से डाडासीबा आ रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तयामल रोड पर वह राहगीर से टकरा गया। हादसे में 58 वर्षीय तिलकराज निवासी चनौर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी टांग टूट गई है। बाइक चालक जसविंदर सिंह निवासी डाडासीबा बतबाड़ को भी गंभीर चोटें आई हैं।