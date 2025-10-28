Language
    कांगड़ा में हादसा, मोटरसाइकिल की टक्कर से राहगीर व चालक घायल

    By Dinesh Katoch Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 11:35 PM (IST)

    डाडासीबा के चनौर में तयामल रोड पर एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में राहगीर तिलकराज गंभीर रूप से घायल हो गए, उनकी टांग टूट गई। बाइक चालक जसविंदर सिंह को भी चोटें आई हैं। दोनों को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहाँ से उन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

    डाडासीबा में बाइक दुर्घटना, राहगीर और चालक घायल

    संवाद सूत्र, डाडासीबा। पुलिस थाना डाडासीबा के अंतर्गत चनौर के तयामल रोड के समीप मंगलवार को मोटरसाइकिल दुर्घटना में पैदल जा रहे व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे में चालक भी घायल हुआ है। बाइक सवार ढलियारा से डाडासीबा आ रहा था।

    तयामल रोड पर वह राहगीर से टकरा गया। हादसे में 58 वर्षीय तिलकराज निवासी चनौर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी टांग टूट गई है। बाइक चालक जसविंदर सिंह निवासी डाडासीबा बतबाड़ को भी गंभीर चोटें आई हैं।

    दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को निजी वाहन के माध्यम से आदर्श स्वास्थ्य संस्थान डाडासीबा पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों को टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा रेफर कर दिया है। डाडासीबा पुलिस थाना प्रभारी मदन मोहन टीम सहित मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया।