कांगड़ा में दंपती ने एकसाथ खाया जहर, पत्नी की मौत; पति की हालत गंभीर
बैजनाथ के ददीन गांव में एक हृदयविदारक घटना में, एक पति और पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। इस घटना में पत्नी, लता देवी की दुखद मृत्यु हो गई, जबकि पति, सुरेंद्र कुमार गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पत्नी मानसिक रूप से बीमार थी।
संवाद सहयोगी, बैजनाथ। थाना बैजनाथ के तहत आने वाले चौबीन के साथ लगते ददीन गांव में एक पति और पत्नी द्वारा कोई जहरीला पदार्थ खाने का मामला सामने आया है। घटना में पत्नी लता देवी (50) की मौत हो गई है। जबकि पति सुरेंद्र कुमार (54) का टांडा अस्पताल में उपचार चल रहा है।
सुरेंद्र कुमार अभी बयान देने की स्थिति में नहीं ऐसे में पुलिस भी अधिक जानकारी पता नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह दोनों ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था। इनके बच्चे कहीं बाहर रहते हैं ऐसे में पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की है तो बताया गया है कि पत्नी लता देवी कुछ समय से मानसिक रूप से बीमार रह रही थी।
इस दौरान शायद उन्होंने गलती से कोई जहरीली चीज खाल ली हो और पति ने भी उसके बाद जहरीला पदार्थ खुद भी खा लिया हो। थाना प्रभारी बैजनाथ यदेश ठाकुर ने बताया कि दोनों को बैजनाथ अस्पताल लाया गया था। जहां से दोनों को टांडा अस्पताल रेफर किया गया। इनमें पत्नी लता देवी की रास्ते में ही मौत हो गई थी। जबकि सुरेंद्र कुमार का टांडा हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है।
