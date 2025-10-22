कांगड़ा में दंपती ने एकसाथ खाया जहर, पत्नी की मौत; पति की हालत गंभीर

संवाद सहयोगी, बैजनाथ। थाना बैजनाथ के तहत आने वाले चौबीन के साथ लगते ददीन गांव में एक पति और पत्नी द्वारा कोई जहरीला पदार्थ खाने का मामला सामने आया है। घटना में पत्नी लता देवी (50) की मौत हो गई है। जबकि पति सुरेंद्र कुमार (54) का टांडा अस्पताल में उपचार चल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुरेंद्र कुमार अभी बयान देने की स्थिति में नहीं ऐसे में पुलिस भी अधिक जानकारी पता नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह दोनों ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था। इनके बच्चे कहीं बाहर रहते हैं ऐसे में पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की है तो बताया गया है कि पत्नी लता देवी कुछ समय से मानसिक रूप से बीमार रह रही थी।