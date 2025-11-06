Language
    हमीरपुर में शादी के दौरान हादसा, चूल्हे में गिरा शख्स बुरी तरह झुलसा, पीजीआई में तोड़ा दम

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 02:39 PM (IST)

    हमीरपुर में एक विवाह समारोह के दौरान एक व्यक्ति चूल्हे में गिर गया और गंभीर रूप से झुलस गया। उसे पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया, जहाँ उसने दम तोड़ दिया। इस घटना से शादी की खुशियाँ मातम में बदल गईं।

    संवाद सहयोगी,झंडूता। झंडूता विधानसभा क्षेत्र के गांव बलघाड़ में एक शादी समारोह में देर रात बड़े चूल्हे में (जिसमें धाम बनाई जाती है) उसे स्थानीय भाषा में तीण या फिर चर भी कहते हैं में गिरने से एक व्यक्ति झुलस गया। उक्त व्यक्ति की पहचान संजीव कुमार पुत्र ब्रिज लाल के रूप में हुई है।

    इसके बाद उसे तुरंत एम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए पीजीआइ चंडीगढ़ रेफर कर दिया लेकिन रास्ते में संजीव की मौत हो गई। झंडूता पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गांव में एक लड़के की शादी थी। संजीव कुमार सायं के समय वहां धाम खाने के लिए गया था।

    इस दौरान वह बातें कर रहा था। रात करीब नौ बजे तेज तूफान चलने से बिजली गुल हो गई। इस दौरान वह चर में गिर गया। घटना के समय अधिकतर लोग शादी से लौट चुके थे। कुछ देर बाद जब किसी ने उसकी आवाज सुनी तो लोग मौके पर पहुंचे और उसे झुलसा हुआ पाया।

    संजीव को तुरंत झंडूता अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे एम्स और फिर बाद में पीजीआई चंडीगढ़ भेजा गया, लेकिन कुराली के पास उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना झंडूता की एक टीम थाना प्रभारी जगदीश कुमार के नेतृत्व में बलघाड मौके पर पहुंची।

     