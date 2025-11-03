हिमाचल: सुजानपुर में आवारा कुत्ते की दहशत ने घर में कैद किए लोग, दुकानदारों ने किए शटर बंद; 2 घंटे में 24 को काटा
हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में एक आवारा कुत्ते ने आतंक मचा रखा है। कुत्ते के डर से लोग घरों में कैद हो गए हैं और दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। कुत्ते ने दो घंटे में 24 लोगों को काटा है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।
जागरण टीम, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के सुजानपुर में सोमवार सुबह अफरा तफरी मच गई, जब एक आवारा कुत्ते ने दो घंटे के भीतर दो दर्जन लोगों को काटकर लहूलुहान कर दिया। अचानक हुए इस हमले से पूरे शहर में दहशत का माहौल पनप गया।
दहशत में दुकानदारों ने शटर बंद कर लिए
लोग घरों से बाहर निकलने में डरने लगे और कई स्थानों पर दुकानदारों ने एहतियातन अपने शटर तक गिरा दिए। स्थानीय लोगों के अनुसार, कुत्ता सुबह करीब नौ बजे शहर के बाजार क्षेत्र, बस अड्डे और आसपास की गलियों में घूमता हुआ लोगों पर हमला करता रहा। उसने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों तक को नहीं बख्शा।
टीम के पहुंचने तक दहशत मचा चुका था कुत्ता
सूचना मिलते ही नगर परिषद कर्मी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कई लोग उसकी चपेट में आ चुके थे। टीम की काफी जद्दोजहद के बाद भी कुत्ते को काबू नहीं किया जा सका।
24 लोग पहुंचे सुजानपुर अस्पताल
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुजानपुर में घायलों का पहुंचना लगातार जारी रहा। स्वास्थ्य विभाग ने 24 लोगों के कुत्ते द्वारा काटने की पुष्टि की है, जबकि कई अन्य लोगों का उपचार प्राथमिक रूप से किया जा रहा है। डॉक्टरों ने सभी पीड़ितों को एंटी-रेबीज वैक्सीन लगाई है।
लोग डंडे लेकर निकल रहे घर से
वहीं, शहरवासियों में अब भी डर का माहौल है। लोग डंडे और लाठियां लेकर घर से बाहर निकल रहे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर आत्मरक्षा कर सकें।
आवारा कुत्ते को पकड़ने के लिए टीम गठित
नगर परिषद प्रशासन ने बताया कि आवारा कुत्ते को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा।
यह भी पढ़ें: हिमाचल: AI से खुला त्रिलोकीनाथ मंदिर के 500 साल पुराने शिलालेख का रहस्य, पहली बार पढ़ा गया टांकरी लिपि में लिखा श्लोक
यह भी पढ़ें: विश्व चैंपियन रेणुका सिंह को इनाम और नौकरी देगी हिमाचल सरकार, CM सुक्खू ने की फोन पर बात; गेंदबाजी की जमकर की तारीफ
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।