हिमाचल: सुजानपुर में आवारा कुत्ते की दहशत ने घर में कैद किए लोग, दुकानदारों ने किए शटर बंद; 2 घंटे में 24 को काटा

जागरण टीम, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के सुजानपुर में सोमवार सुबह अफरा तफरी मच गई, जब एक आवारा कुत्ते ने दो घंटे के भीतर दो दर्जन लोगों को काटकर लहूलुहान कर दिया। अचानक हुए इस हमले से पूरे शहर में दहशत का माहौल पनप गया।

दहशत में दुकानदारों ने शटर बंद कर लिए लोग घरों से बाहर निकलने में डरने लगे और कई स्थानों पर दुकानदारों ने एहतियातन अपने शटर तक गिरा दिए। स्थानीय लोगों के अनुसार, कुत्ता सुबह करीब नौ बजे शहर के बाजार क्षेत्र, बस अड्डे और आसपास की गलियों में घूमता हुआ लोगों पर हमला करता रहा। उसने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों तक को नहीं बख्शा।

टीम के पहुंचने तक दहशत मचा चुका था कुत्ता सूचना मिलते ही नगर परिषद कर्मी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कई लोग उसकी चपेट में आ चुके थे। टीम की काफी जद्दोजहद के बाद भी कुत्ते को काबू नहीं किया जा सका।