हमीरपुर में सड़क अपग्रेडेशन कार्य शुरू, 30 दिसंबर तक बंद रहेगा सलौणी-जलाड़ी मार्ग

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित बड़सर उपमंडल के लोगों को अवाजाही के लिए कुछ दिनों तक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, सलौणी-जलाड़ी सड़क के एक हिस्से में अपग्रेडेशन (सुधार और सुदृढ़ीकरण) का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसे सुचारू रूप से जारी रखने और अतिशीघ्र पूरा करने के लिए सड़क पर यातायात 30 दिसंबर तक बंद किया गया है।