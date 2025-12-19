Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हमीरपुर में सड़क अपग्रेडेशन कार्य शुरू, 30 दिसंबर तक बंद रहेगा सलौणी-जलाड़ी मार्ग

    By Ranbir Thakur Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 07:29 PM (IST)

    बड़सर उपमंडल के अंतर्गत सलौणी-जलाड़ी सड़क के एक हिस्से में अपग्रेडेशन का कार्य चल रहा है। उपायुक्त अमरजीत सिंह ने कहा कि कार्य को सुचारू रूप से जारी रखन ...और पढ़ें

    Hero Image

    सलौणी-जलाड़ी सड़क पर अपग्रेडेशन कार्य। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित बड़सर उपमंडल के लोगों को अवाजाही के लिए कुछ दिनों तक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, सलौणी-जलाड़ी सड़क के एक हिस्से में अपग्रेडेशन (सुधार और सुदृढ़ीकरण) का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसे सुचारू रूप से जारी रखने और अतिशीघ्र पूरा करने के लिए सड़क पर यातायात 30 दिसंबर तक बंद किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उपायुक्त अमरजीत सिंह ने बताया कि इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक कुढार चौक से जोल सड़क होकर बदारन, गाहलियां और ब्याड़ तक आवाजाही कर सकते हैं। 

    मुख्य अपडेट

    • प्रभावित मार्ग: सलौणी-जलाड़ी सड़क।
    • कारण: सड़क अपग्रेडेशन का कार्य।
    • प्रतिबंध की अवधि: यातायात 30 दिसंबर 2025 तक बंद रहेगा।
    • वैकल्पिक मार्ग: वाहन चालक कुढार चौक से जोल सड़क होकर बदारन, गाहलियां और ब्याड़ के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं।

    यह कदम कार्य को समय पर पूरा करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इस क्षेत्र में यात्रा करने वाले लोग परेशानी से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग का ही चयन करें।