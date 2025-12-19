हमीरपुर में सड़क अपग्रेडेशन कार्य शुरू, 30 दिसंबर तक बंद रहेगा सलौणी-जलाड़ी मार्ग
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित बड़सर उपमंडल के लोगों को अवाजाही के लिए कुछ दिनों तक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, सलौणी-जलाड़ी सड़क के एक हिस्से में अपग्रेडेशन (सुधार और सुदृढ़ीकरण) का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसे सुचारू रूप से जारी रखने और अतिशीघ्र पूरा करने के लिए सड़क पर यातायात 30 दिसंबर तक बंद किया गया है।
उपायुक्त अमरजीत सिंह ने बताया कि इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक कुढार चौक से जोल सड़क होकर बदारन, गाहलियां और ब्याड़ तक आवाजाही कर सकते हैं।
- प्रभावित मार्ग: सलौणी-जलाड़ी सड़क।
- कारण: सड़क अपग्रेडेशन का कार्य।
- प्रतिबंध की अवधि: यातायात 30 दिसंबर 2025 तक बंद रहेगा।
- वैकल्पिक मार्ग: वाहन चालक कुढार चौक से जोल सड़क होकर बदारन, गाहलियां और ब्याड़ के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं।
यह कदम कार्य को समय पर पूरा करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इस क्षेत्र में यात्रा करने वाले लोग परेशानी से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग का ही चयन करें।
