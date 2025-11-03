हमीरपुर में मातम में बदली शादी की खुशियां, विदाई के बाद लौटते परिजनों के साथ दर्दनाक हादसा; 2 की मौके पर मौत

हादसे का शिकार हुए सभी लोग एक नवविवाहित बेटी के ससुराल से उसकी बिदाई के बाद मायके लौट रहे थे। खुशी का माहौल देखते ही देखते मातम में बदल गया।जानकारी के अनुसार, अमनेड़ गांव की एक युवती का विवाह दंगोटा निवासी युवक के साथ संपन्न हुआ था।

संवाद सहयोगी, हमीरपुर। जिला हमीरपुर के भोटा के समीप टियाले दा घट क्षेत्र में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

सोमवार को विवाह के बाद बेटी को ससुराल छोड़ने परिजन दंगोटा गए थे। शाम के समय छह लोग एक वाहन में सवार होकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान वाहन अनियंत्रित हो गया, जिससे सभी लोग घायल हो गए।

घायलों को तुरंत उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दुनी चंद और रघुवीर सिंह (दोनों निवासी अमनेड़) को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों की हालत भी चिंताजनक बनी हुई है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। हादसे में घायल हुए लोगों में सुदेश कुमारी पत्नी प्यार चंद, प्यार चंद निवासी समेला, अनिल कुमार, अनीता राणा पत्नी सुनील राणा तथा अन्य शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।