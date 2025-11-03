Language
    हमीरपुर में मातम में बदली शादी की खुशियां, विदाई के बाद लौटते परिजनों के साथ दर्दनाक हादसा; 2 की मौके पर मौत

    By Ranbir Thakur Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 10:54 PM (IST)

    हमीरपुर में एक नवविवाहिता की विदाई के बाद लौट रहे परिजनों के साथ दर्दनाक हादसा हो गया। इस घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।

    नवविवाहिता की बिदाई के बाद लौट रहे परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़ (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, हमीरपुर। जिला हमीरपुर के भोटा के समीप टियाले दा घट क्षेत्र में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

    हादसे का शिकार हुए सभी लोग एक नवविवाहित बेटी के ससुराल से उसकी बिदाई के बाद मायके लौट रहे थे। खुशी का माहौल देखते ही देखते मातम में बदल गया।जानकारी के अनुसार, अमनेड़ गांव की एक युवती का विवाह दंगोटा निवासी युवक के साथ संपन्न हुआ था।

    सोमवार को विवाह के बाद बेटी को ससुराल छोड़ने परिजन दंगोटा गए थे। शाम के समय छह लोग एक वाहन में सवार होकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान वाहन अनियंत्रित हो गया, जिससे सभी लोग घायल हो गए।

    घायलों को तुरंत उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दुनी चंद और रघुवीर सिंह (दोनों निवासी अमनेड़) को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों की हालत भी चिंताजनक बनी हुई है।

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। हादसे में घायल हुए लोगों में सुदेश कुमारी पत्नी प्यार चंद, प्यार चंद निवासी समेला, अनिल कुमार, अनीता राणा पत्नी सुनील राणा तथा अन्य शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

    इस हादसे ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया है। जिन परिजनों ने सुबह बेटी की बिदाई की खुशियां मनाई थीं, शाम होते-होते वही परिवार अपनों के निधन के दुख में डूब गया।