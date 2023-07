Himachal: बरसात ने हिमाचल के निचले क्षेत्रों में भी मचाया कहर, जल शक्ति विभाग को 114 करोड़ रूपये का हुआ नुकसान

Himachal Rain हिमाचल प्रदेश में बरसात ने ऊपरी क्षेत्रों के साथ-साथ निचले क्षेत्रों में भी कहर मचाया है। हमीरपुर मध्य क्षेत्र के अंतर्गत जल शक्ति विभाग को 114 करोड़ रूपये का नुकसान पिछले कुछ दिनों में हुआ है। जिसके अंतर्गत 1 हजार से अधिक पेयजल योजनाएं जल शक्ति विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।

बरसात ने हिमाचल के निचले क्षेत्रों में भी मचाया कहर, जल शक्ति विभाग को 114 करोड़ रूपये का हुआ नुकसान

हमीरपुर, संवाद सहयोगी। हिमाचल प्रदेश में इस बार बरसात में ऊपरी हिमाचल के साथ-साथ निचले क्षेत्रों में भी बड़ा कहर मचाया है। हमीरपुर मध्य क्षेत्र के अंतर्गत जल शक्ति विभाग को 114 करोड़ रूपये का नुकसान पिछले कुछ दिनों में हुआ है। जिसके अंतर्गत 1 हजार से अधिक पेयजल योजनाएं जल शक्ति विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। इन योजनाओं से लाखों लोगों को पेयजल की सप्लाई की जाती है। ऊना, हमीरपुर व बिलासपुर जिला की 498 योजनाएं बुरी तरह से क्षतिग्रस्त पिछले कुछ दिनों में लगातार हुई भारी बारिश से ऊना, हमीरपुर व बिलासपुर जिला की 498 योजनाएं बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है जिससे जल शक्ति विभाग को करोड़ों रूपये का नुकसान हुआ है। वहीं हमीरपुर जोन के चीफ इंजीनियर विजय ढटवालिया ने बताया कि हमीरपुर जोन में जल शक्ति विभाग की 8 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हुई थी। जिसके चलते लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को टैंकर के माध्यम से मंगवाना पड़ रहा पानी लोगों को टैंकर के माध्यम से पानी मंगवाना पड़ रहा है। हमीरपुर जोन में अधिकतर योजनाएं व्यास नदी के किनारे स्थापित हैं जो की पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। जल शक्ति विभाग द्वारा पेयजल योजनाओं को दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। विजय ढटवालिया ने बताया कि हमीरपुर जोन के अंतर्गत ऊना, हमीरपुर व बिलासपुर और धर्मपुर डिवीजन की 1086 पेयजल योजनाएं स्थापित हैं। धर्मपुर डिवीजन भी हमीरपुर के अंतर्गत आता है। 14 करोड़ का नुकसान मध्य क्षेत्र में जल शक्ति विभाग की 498 योजनाएं क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इन योजनाओं को ठीक करने का कार्य जल शक्ति विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ढटवालिया ने बताया कि हमीरपुर जलशक्ति विभाग के अंतर्गत आने वाली लगभग 1086 पेयजल योजनाएं कार्यरत है उनमे से बारिश मौसम की वजह से लगभग 498 पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हो चुकी है। विजय ढटवालिया ने कहा कि 490 योजनाओं को दरुस्त करके चला दिया गया है और शेष बची योजनाओं को भी बहुत जल्द बहाल कर दिया जाएगा। चीफ जीनियर विजय ढटवालिया ने कहा कि हमीरपुर जोन में जलशक्ति विभाग को लगभग 114 करोड़ का नुकसान हो चुका है।

