हमीरपुर में चलती बाइक बनी आग का गोला, युवक ने मौत के मुंह से छलांग लगाकर बचाई जान

संवाद सहयोगी, जाहू। उपमंडल भोरंज के तहत अवाहदेवी के समीप बुधवार सुबह उस समय अफरातफरी मच गई जब एक चलती मोटरसाइकिल आग की लपटों में घिर गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन तब तक वाहन जल गया था।

ठेकेदार राजेश कुमार के अधीन कार्यरत बैकहो लोडर चालक धर्मपुर निवासी रोहित धीमान अपनी मोटरसाइकिल (एचपी-67-0459) पर कार्यस्थल की ओर जा रहे थे।

उस दौरान पेट्रोल की तीव्र गंध आने पर उन्होंने मोटरसाइकिल को एक मैकेनिक को दिखाने का निर्णय लिया। हालांकि इससे पहले ही मोटरसाइकिल में शार्ट सर्किट हुआ और आग लग गई।

रोहित धीमान ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत मोटरसाइकिल से उतरकर जान बचाई जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि कुछ ही मिनट में पूरी मोटरसाइकिल आग की लपटों में घिरकर जल गई।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना भोरंज से टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। प्रारंभिक जांच में किसी भी तरह की आपराधिक या संदेहास्पद गतिविधि के प्रमाण नहीं मिले हैं। पुलिस ने इसे आकस्मिक घटना बताया है। मामले की पुष्टि एसएचओ भोरंज प्रशांत सिंह ठाकुर ने की है।