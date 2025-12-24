हमीरपुर में गुप्त सूचना पर बड़ा एक्शन, भरवाईं नाके पर 30 साल के युवक से हेरोइन बरामद

संजीव ठाकुर, हमीरपुर। नशे पर कार्रवाई करते हुए मोईन पुलिस ने एक 30 वर्षीय युवक को 2.56 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा।

आरोपित की पहचान संतोष कुमार पुत्र रवि दत्त शर्मा निवासी गांव तरकेड़ी डाकखाना सुधियाल तहसील नादौन जिला हमीरपुर के रूप में हुई है।

मोईन पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी उसके आधार पर मोईन पुलिस ने मंगलवार देर शाम को भरवाईं ज्वालाजी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर बग्गी के पास नाका लगाया हुआ था।

तभी एक युवक पुलिस को देखकर घबराकर भागने लगा तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर युवक के पास से चिट्टा बरामद हुआ।

पुलिस जिला देहरा के एस पी मयंक चौधरी ने बताया कि नशे पर जीरो टॉलरेंस से पुलिस कार्रवाई कर रही है।

उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की इस जहर को खत्म करने के लिए जनता बढ़चढकर पुलिस का साथ दे।