Lok Sabha Election 2024: 'केजरीवाल जीतेंगे तो पाकिस्तान खुश होगा', अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कही ये बात

अनुराग ठाकुर ने विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग भारत में रहते हैं लेकिन उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कुछ लोगों के भारत में विपक्ष के नेताओं के साथ संबंध हैं।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे लोग जीतेंगे तो पाकिस्तान खुश होगा लेकिन वो ये लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे।

#WATCH | Hamirpur, Himachal Pradesh: Union Minister Anurag Thakur says, "... It is clear that some people live in India but their heart beats for Pakistan. And some people in Pakistan have connections with leaders of the Opposition in India. They (Pakistan) believe that Pakistan… pic.twitter.com/gRPFrmEGgI— ANI (@ANI) May 29, 2024