खेलेगा भारत बढ़ेगा भारत: भारत 2036 ओलिंपिक मेजबानी के लिए तैयार, अनुराग ठाकुर बोले '2030 तक $130B की होगी स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज'

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि गत 11 वर्ष में खेल क्षेत्र को आगे बढ़ाने में मोदी सरकार के उल्लेखनीय प्रयास रहे। उन्होंने कहा कि भारत 2036 ओलिंपिक खेलों की मेजबानी के लिए तैयार है।

अनुराग ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी तो पहले ही दिन से खेल के प्रति सरकार का रुख स्पष्ट था। एनडीए सरकार खेल के साथ कोई खेल नहीं होने देगी। खिलाड़ी देश के लिए खेलते हैं इसलिए उनके ट्रेनिंग और जरूरतों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि खेलेगा भारत और बढ़ेगा भारत। खेल के क्षेत्र में हमर सुपर फाइव में जाने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं और 2030 तक भारत की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री 120 बिलियन डॉलर हो जाएगी।

आज विश्व में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन के चर्चे हो रहे हैं और इन 10 सालों में उपलब्धियों की हमारी एक लंबी लिस्ट है। पेरिस ओलिंपिक्स में हमने छह मैडल जीते, पेरिस पैराओलिंपिक में हमारे खिलाडियों ने 29 मैडल जीते जिसमें सात गोल्ड थे।

2023 में एशियन पैरा गेम्स में भारत ने 111 पदक जीते थे। 2024 में भारत ने शतरंज के खेल में विश्व की बादशाहत हासिल की। महज 18 साल की उम्र में गुकेश ने विश्व चैपिंयनशिप का खिताब जीता। 2024 के फाइड शतरंज ओलिंपियाड में भारत की टीम ने कुल छह गोल्ड जीते।

मोदी सरकार में पिछले कुछ वर्षों में 323 नए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी, जिनकी कुल लागत 3073.97 करोड़ रुपये है। एथलीट ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए 1041 खेलो इंडिया सेंटर बनाए गए, 32 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स आफ एक्सीलेंस को नोटीफाई किया गया।