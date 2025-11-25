Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Himachal News: नादौन में तंबाकू के खिलाफ बड़ा अभियान, 16 दुकानदारों पर चालान काटकर लगाया जुर्माना

    By Ranbir Thakur Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के नादौन में तंबाकू उत्पादों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने 16 दुकानदारों पर चालान काटकर जुर्माना लगाया। यह अभियान सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और तंबाकू के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से चलाया गया था। विभाग ने भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रखने की चेतावनी दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    तंबाकू उत्पाद बेचने पर 16 दुकानदारों के चालान कर लगाया जुर्माना। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, नादौन। प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस व नगर परिषद की टीम ने सोमवार को बस अड्डा नादौन व बाजार में तंबाकू उत्पाद बेचने पर 16 दुकानदारों के चालान कर जुर्माना लगाया है।

    तहसीलदार रोहित कंवर, बीएमओ डा. राजेश भारद्वाज, ड्रग इंस्पेक्टर आकांक्षा, थाना प्रभारी निर्मल सिंह, यातायात प्रभारी नरेश कुमार, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी रमन कुमार व अन्य अधिकारियों ने सभी दुकानों का निरीक्षण किया।

    उन्होंने दुकानदारों को चेतावनी दी कि तंबाकू उत्पाद बेचे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टीम ने उन दुकानों का भी निरीक्षण किया जिनमें खाद्य पदार्थ बेचने की आड़ में कैबिन बनाए गए थे।

    अधिकारियों ने दुकानदारों को तुरंत कैबिन तोड़ने के आदेश दिए। उन्होंने दुकानदारों को दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी हिदायत दी। अधिकारियों ने कहा कि शीघ्र दोबारा बाजार में दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा। आदेश का पालन न करने वाले दुकानदारों को बख्शा नहीं जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें