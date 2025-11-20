Himachal News: कोहरे से बढ़ सकता है फलों का नुकसान, बागवान रहें सतर्क; उद्यान विभाग ने जारी की एडवाइजरी

संवाद सहयोगी, हमीरपुर। सर्दी ने रफ्तार पकड़ते ही हमीरपुर जिले में फसलों पर कोहरे का खतरा मंडराना शुरू कर दिया है। बदलते मौसम और गिरते तापमान को देखते हुए उद्यान विभाग ने फलदार पौधों की सुरक्षा के लिए बागवानों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

विभाग का कहना है कि कोहरा न सिर्फ पौधों की बढ़वार को प्रभावित करता है, बल्कि आने वाले सीज़न की पैदावार पर भी इसका सीधा असर पड़ता है।जानकारी के अनुसार आम, लीची, पपीता, अमरूद और सिट्रस वर्ग के पौधे कोहरे और पाले के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं।

कम तापमान में पौधों की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे फसल उत्पादन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में पौधों को मौसम के प्रभाव से बचाने के लिए उपयुक्त प्रबंधन बेहद जरूरी है। उद्यान विभाग के अनुसार नियमित सिंचाई से मिट्टी का तापमान नीचे नहीं गिरता, जिससे पौधे पाले से बच जाते हैं। वहीं छोटे पौधों को पुआल से ढक कर दक्षिण-पूर्व दिशा खुली रखना लाभकारी रहता है, ताकि धूप पौधों तक पहुंच सके। शाम के समय सीमित मात्रा में सूखी घास और पत्तों को जलाकर धुआं करने से भी बगीचे में तापमान बढ़ाने में मदद मिलती है।