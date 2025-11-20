Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Himachal News: कोहरे से बढ़ सकता है फलों का नुकसान, बागवान रहें सतर्क; उद्यान विभाग ने जारी की एडवाइजरी

    By Ranbir Thakur Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    उद्यान विभाग ने बागवानों को कोहरे से फलों को होने वाले नुकसान के प्रति आगाह किया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि कोहरा नमी बढ़ाकर और तापमान घटाकर फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। बागवानों को नियमित निगरानी और एंटी-फंगल स्प्रे इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है ताकि नुकसान को कम किया जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    सर्द मौसम में पौधों की सुरक्षा को लेकर उद्यान विभाग ने जारी की एडवाइजरी। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, हमीरपुर। सर्दी ने रफ्तार पकड़ते ही हमीरपुर जिले में फसलों पर कोहरे का खतरा मंडराना शुरू कर दिया है। बदलते मौसम और गिरते तापमान को देखते हुए उद्यान विभाग ने फलदार पौधों की सुरक्षा के लिए बागवानों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विभाग का कहना है कि कोहरा न सिर्फ पौधों की बढ़वार को प्रभावित करता है, बल्कि आने वाले सीज़न की पैदावार पर भी इसका सीधा असर पड़ता है।जानकारी के अनुसार आम, लीची, पपीता, अमरूद और सिट्रस वर्ग के पौधे कोहरे और पाले के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं।

    कम तापमान में पौधों की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे फसल उत्पादन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में पौधों को मौसम के प्रभाव से बचाने के लिए उपयुक्त प्रबंधन बेहद जरूरी है।

    उद्यान विभाग के अनुसार नियमित सिंचाई से मिट्टी का तापमान नीचे नहीं गिरता, जिससे पौधे पाले से बच जाते हैं। वहीं छोटे पौधों को पुआल से ढक कर दक्षिण-पूर्व दिशा खुली रखना लाभकारी रहता है, ताकि धूप पौधों तक पहुंच सके। शाम के समय सीमित मात्रा में सूखी घास और पत्तों को जलाकर धुआं करने से भी बगीचे में तापमान बढ़ाने में मदद मिलती है।

    साथ ही पोटाश की अनुशंसित मात्रा डालने से पौधों की कोहरा झेलने की क्षमता बढ़ती है।नर्सरियों, विशेषकर आम की पौधशालाओं को 50 प्रतिशत छाया वाली नायलॉन नेट से ढकने की सलाह दी गई है।