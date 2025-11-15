हिमाचल: सुजानपुर में पागल बैल ने दौड़ा-दौड़ा कर किया लोगों पर हमला, कड़ी मशक्कत के बाद काबू; प्रशासन ने दी चेतावनी

राजन मेहता, सुजानपुर (हमीरपुर)। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में एक बैल पागल हो गया। पागल बैल ने सुजानपुर में दो दिन बुरी तरह से उत्पात मचाया। भलेठ पंचायत में यह पागल बैल लोगों के लिए भय का कारण बना हुआ था।



यह बैल अचानक तेजी से दौड़ते हुए लोगों पर जानलेवा हमला कर रहा था। बैल के हमले में कई लोग घायल हुए और बैल भी चोटिल हुआ। स्थानीय लोग इसे पकड़ने में लगातार असफल रहे। लोग दहशत के मारे घर से निकलने से कतरा रहे थे।

पशुपालन विभाग ने की कार्रवाई शनिवार सुबह भलेठ प्रधान जगन कटोच ने बताया कि पशुपालन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बैल को बेहोशी का इंजेक्शन देकर काबू में किया गया। रस्सियों से बांधकर रखा गया बैल अब यह बैल रस्सियों से बांधकर रखा गया है। ऐसा करने से लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन लोगों को यह भी डर है कि कहीं यह बैल छूट गया तो फिर से उत्पात मचा देगा।