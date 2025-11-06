हिमाचल: बुजुर्ग के खाते से 1.59 लाख चुराकर फरार हुआ केयरटेकर, पुलिस ने लुधियाना से ढूंढ निकाला; बेहद चालाकी से की चोरी
हिमाचल प्रदेश में एक वृद्ध व्यक्ति के खाते से 1.59 लाख रुपये चुराने के बाद फरार हुए केयरटेकर को पुलिस ने लुधियाना से गिरफ्तार किया। आरोपी ने बड़ी चालाकी से चोरी की और बुजुर्ग का विश्वास जीतकर उनके बैंक खाते की जानकारी हासिल की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी सहायता से आरोपी को ढूंढ निकाला।
संवाद सहयोगी, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में केयर टेकर ही बुजुर्ग व्यक्ति को डेढ़ लाख रुपये से ज्यादा चूना लगा गया। भोरंज थाना पुलिस ने मोबाइल फोन से धोखाधड़ी मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए केयर टेकर को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने बुजुर्ग व्यक्ति के मोबाइल फोन से 1.59 लाख की रकम गबन की थी।
अपने खाते में पैसे ट्रांसफर कर फरार हो गया शातिर
पुलिस ने आरोपित को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता सुशील कुमार निवासी भरेड़ी ने 4 नवंबर को शिकायत दी थी कि उनके पिता की देखभाल के लिए नियुक्त केयर टेकर विक्रम मंडल (पुत्र उपिंदर मंडल, निवासी मेहमा सिंहवाला, लुधियाना) ने ठगी की है। उसने उनके पिता के मोबाइल फोन से 1,59,002 रुपये विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर कर लिए और फरार हो गया।
दो खातों से ट्रांसफर की राशि
जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि मोबाइल फोन के चार्जिंग पोर्ट और सिम स्लॉट में फेविक्विक लगाया गया था तथा सिम कार्ड गायब था। दो अलग-अलग बैंक खातों से धनराशि ट्रांसफर होने की पुष्टि भी हुई।
भोरंज पुलिस ने गठित की टीम
इस पर थाना भोरंज में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 305 और 318(4) के तहत मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी प्रशांत ठाकुर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हेड कांस्टेबल ललित कुमार, कांस्टेबल दिलबाग सिंह तथा तकनीकी कर्मचारियों पंकज और अतुल की विशेष टीम गठित की।
यह भी पढ़ें: Himachal Panchayat Chunav: हिमाचल में कब होंगे पंचायत चुनाव? मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिमला में स्पष्ट कर दी स्थिति
लोकेशन के आधार पर दबोचा शातिर
टीम ने मोबाइल की तकनीकी लोकेशन के आधार पर आरोपित को लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपित से पूछताछ जारी है और संभव है कि उसने अन्य स्थानों पर भी इसी तरह की वारदातें की हों।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।