हिमाचल: बुजुर्ग के खाते से 1.59 लाख चुराकर फरार हुआ केयरटेकर, पुलिस ने लुधियाना से ढूंढ निकाला; बेहद चालाकी से की चोरी

संवाद सहयोगी, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में केयर टेकर ही बुजुर्ग व्यक्ति को डेढ़ लाख रुपये से ज्यादा चूना लगा गया। भोरंज थाना पुलिस ने मोबाइल फोन से धोखाधड़ी मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए केयर टेकर को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने बुजुर्ग व्यक्ति के मोबाइल फोन से 1.59 लाख की रकम गबन की थी।

अपने खाते में पैसे ट्रांसफर कर फरार हो गया शातिर पुलिस ने आरोपित को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता सुशील कुमार निवासी भरेड़ी ने 4 नवंबर को शिकायत दी थी कि उनके पिता की देखभाल के लिए नियुक्त केयर टेकर विक्रम मंडल (पुत्र उपिंदर मंडल, निवासी मेहमा सिंहवाला, लुधियाना) ने ठगी की है। उसने उनके पिता के मोबाइल फोन से 1,59,002 रुपये विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर कर लिए और फरार हो गया।

दो खातों से ट्रांसफर की राशि जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि मोबाइल फोन के चार्जिंग पोर्ट और सिम स्लॉट में फेविक्विक लगाया गया था तथा सिम कार्ड गायब था। दो अलग-अलग बैंक खातों से धनराशि ट्रांसफर होने की पुष्टि भी हुई।