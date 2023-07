Himachal Pradesh हमीरपुर में बारिश ने कहर बरपाया है। बारिश के कारण दुकानदारों व लोगों को 1200 रुपये खर्च कर पानी का टैंकर अपने खर्चे पर मंगवाना पड़ रहा है। हालांकि जलशक्ति विभाग का दावा है कि आज शाम तक 18 पेयजल परियोजनाएं बहाल करवा देंगे। बारिश से हुए नुकसान का आंकलन टीम कर रही है और राहत बचाव कार्य जारी है।

हमीरपुर में बारिश से अब तक 61.96 करोड़ का नुकसान : जागरण

हमीरपुर, जागरण संवाददाता: जिला हमीरपुर में बारिश ने कहर बरपाया है। बारिश के कारण दुकानदारों व लोगों को 1200 रुपये खर्च कर पानी का टैंकर अपने खर्चे पर मंगवाना पड़ रहा है। हालांकि जलशक्ति विभाग का दावा है कि आज शाम तक 18 पेयजल परियोजनाएं बहाल करवा देंगे। बारिश से नुकसान का आंकड़ा 61.96 करोड़ रुपये पहुंच गया है। अगर 24 घंटे में हुए नुकसान की बात करें तो 5,75,03,000 रुपये का नुकसान हुआ है। जबकि पिछले दिन तक यह कुल नुकसान 56,21,44,775 रुपये था जो अब कुल नुकसान 61,96,47,775 रुपये तक पहुंच गया है। वहीं, 24 घंटे में जलशक्ति विभाग को 4,82,55000 का नुकसान हुआ है। लोनिवि को 30,00,000 रुपये का नुकसान हुआ है। जबकि बरसात में जलशक्ति विभाग को अब तक कुल 54,85,41,000 रुपये का नुकसान हुआ है। जबकि लोनिवि को 24,06,58,000 नुकसान पहुंचा है। विद्युत बोर्ड को अब तक 4515775 रुपये का नुकसान हुआ है। इनको भी हुआ नुकसान इसके अलावा उद्यान विभाग को 25,15,000 रुपये का नुकसान 24 घंटे में हुआ है। तीन कच्चे मकान गिरे हैं, जिससे तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ है, एक पक्का मकान गिरा है। जिससे पचास हजार रुपये का नुकसान हुआ है। 13 कच्चे मकानों का कुछ हिस्सा गिरा है, जिससे 2,27,000 रुपेय का नुकसान पहुंचा है। 23 डंगे गिरा है, जिससे 20,55,000 रुपये का नुकसान हुआ है। एक घराट को 20 हजार का नुकसान पहुंचा है। 27 गौशालाओं को नुकसान पहुंचा है, जिससे 10,31,000 रुपये का नुकसान हुआ है। किसी की गिरी गोशाला तो किसी का मकान प्रशासनिक रिपोर्ट के मुताबिक झनकारी निवासी भगवान दास का डंगा गिरा जिससे एक लाख का नुकसान हुआ। प्राथमिक पाठशाला भागेटू का डंगा गिरा जिससे सत्तर हजार का नुकसान हुआ। जंगल रोपा निवासी सोमराज की गोसाला को नुकसान पहुंचा है। दरोबड़ी निवासी सूरम सिंह की गोशाला को नुकसान पहुंचा है। कुडवां दी धार निवासी मीना कुमारी का डंगा गिरा है। मोहिन निवासी सवित्री देवी की गोशाला को नुकसान पहुंचा है। धाबीरी निवासी जोगिंद्र की गोशाला को नुकसान पहुंचा है। घुलेरिया निवासी वतन सिंह का कच्चा मकान को नुकसान हुआ है। समताना निवासी रजनी ठाकुर की गोशाला को नुकसान पहुंचा है। इनका कहना है बारिश से हुए नुकसान का आंकलन टीम कर रही है। राहत बचाव कार्य जारी है। सभी विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। -हेमराज बैरवा, उपायुक्त, कांगड़ा

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN