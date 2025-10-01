Language
    हमीरपुर में शादी समारोह शराब पीने के बाद झगड़ा और मारपीट, गाली-गलौच और धक्का-मुक्की से बिगड़ा माहौल

    By ranbir thakur Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 02:50 PM (IST)

    हमीरपुर में एक शादी समारोह में शराब पीने के बाद झगड़ा और मारपीट हो गई जिसमें एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गाली-गलौच और धक्का-मुक्की से माहौल बिगड़ गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सभी मामलों की पुष्टि एसपी भगत सिंह ने की है।

    शादी में शराब पीने के बाद मारपीट, पत्थरबाजी में एक घायल (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। सदर थाना क्षेत्र के गांव वरालू में शादी समारोह के दौरान शराब के नशे में विवाद इतना बढ़ गया कि मामला पत्थरबाजी और मारपीट तक पहुंच गया। शिक्षा विभाग में कार्यरत अश्वनी कुमार ने बताया कि 25 और 26 सितंबर को गांव में एक शादी थी।

    कार्यक्रम के बाद विपन कुमार, अनिल कुमार, राजेश कुमार और वह खुद शराब पीने के लिए सड़क किनारे बैठ गए।शराब पीने के बाद विपन और अनिल में कहासुनी हो गई। विपन ने पत्थर उठाकर अनिल के जबड़े पर वार कर दिया।

    इसी बीच जब अश्वनी ने बीच-बचाव किया तो विपिन ने उस पर भी पत्थर फेंक दिया, जिससे उसकी नाक, दाहिने हाथ और टांग में चोट लग गई। गाली-गलौच और धक्का-मुक्की से माहौल बिगड़ गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सभी मामलों की पुष्टि एसपी भगत सिंह ने की है।