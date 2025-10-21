Himachal Fire: हमीरपुर के सलौनी बाजार में लगी भीषण आग, इलेक्ट्रिक शॉप में लाखों का नुकसान होने की आशंका
हमीरपुर के सलौनी बाजार में एक इलेक्ट्रिकल शॉप में रात को भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। बड़सर मंडल के अंतर्गत आने वाले सलौनी बाजार में सोमवार रात करीब 10 बजे एक इलेक्ट्रिकल शॉप में भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों के प्रयासों के बावजूद आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया।
सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।मिली जानकारी के अनुसार यह दुकान सलोनी बाजार के बीचों-बीच स्थित थी, जहां रात के समय अचानक धुआं उठता देखा गया।
आसपास के दुकानदारों और लोगों ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। फायर कर्मियों ने आग बुझाने में करीब डेढ़ घंटे तक प्रयास किया। हालांकि तब तक दुकान में रखे विद्युत उपकरण, तार, बल्ब, फैन, इन्वर्टर आदि पूरी तरह जल चुके थे।
प्रारंभिक जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी, हालांकि सटीक कारणों की जांच अभी जारी है। पुलिस ने मौके का मुआयना कर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं।
आग से हुए नुकसान का अभी सही आंकलन नहीं हो पाया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि यह नुकसान लाखों रुपये का हो सकता है।स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंचती तो आग पास की अन्य दुकानों तक फैल सकती थी।
