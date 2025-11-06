हमीरपुर: खेत की सफाई कर रहे 75 वर्षीय बुजुर्ग पर देवर और भाभी ने किया डंडों से हमला, मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदली

संवाद सहयोगी, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में खेतों में काम कर रहे एक बुजुर्ग को डंडों से बेरहमी से पीट दिया। थाना बड़सर के तहत गांव छड़याण में यह घटना हुई है। 75 वर्षीय सुखदेव शर्मा अपने खेत की सफाई कर रहे थे और निकले हुए कूड़े-कचरे को जला रहे थे।



इसी दौरान गांव के सोमदत्त शर्मा व उसकी भाभी रेखा देवी मौके पर पहुंचे और उन्होंने खेत में उसका रास्ता रोक लिया। बताया गया कि सोमदत्त ने डंडे से बुजुर्ग के सिर पर वार कर दिया, जबकि रेखा देवी ने भी मारपीट की।

बुजुर्ग की शिकायत के बाद दोनों पर मामला दर्ज हमले के बाद घायल व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि यह घटना जमीन से जुड़े विवाद के कारण हुई प्रतीत होती है। घायल की चिकित्सकीय जांच करवाई गई है और दोनों आरोपितों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।