    हमीरपुर: खेत की सफाई कर रहे 75 वर्षीय बुजुर्ग पर देवर और भाभी ने किया डंडों से हमला, मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदली

    By Ravi Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:49 PM (IST)

    हमीरपुर में खेत की सफाई करते समय 75 वर्षीय बुजुर्ग पर देवर और भाभी ने डंडों से हमला कर दिया। मामूली बहस के बाद शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव में तनाव व्याप्त है।

    हमीरपुर में बुजुर्ग को डंडों से बेरहमी से पीट दिया। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में खेतों में काम कर रहे एक बुजुर्ग को डंडों से बेरहमी से पीट दिया। थाना बड़सर के तहत गांव छड़याण में यह घटना हुई है। 75 वर्षीय सुखदेव शर्मा अपने खेत की सफाई कर रहे थे और निकले हुए कूड़े-कचरे को जला रहे थे।

    इसी दौरान गांव के सोमदत्त शर्मा व उसकी भाभी रेखा देवी मौके पर पहुंचे और उन्होंने खेत में उसका रास्ता रोक लिया। बताया गया कि सोमदत्त ने डंडे से बुजुर्ग के सिर पर वार कर दिया, जबकि रेखा देवी ने भी मारपीट की।

    बुजुर्ग की शिकायत के बाद दोनों पर मामला दर्ज

    हमले के बाद घायल व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि यह घटना जमीन से जुड़े विवाद के कारण हुई प्रतीत होती है। घायल की चिकित्सकीय जांच करवाई गई है और दोनों आरोपितों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

    निशानदेही विवाद में दो पड़ोसियों पर मामला दर्ज

    सदर थाना क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर दो पड़ोसियों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता वीर सिंह ने बताया कि वह पिछले 12 वर्षों से हमीरपुर बाईपास पर शिक्षा संस्थान का निर्माण कर रहा है। उसकी भूमि खसरा नंबर 2371/3042 पर स्थित है। वीर सिंह ने आरोप लगाया कि पड़ोसी अवनीत सिंह और अजमेर सिंह उसे लंबे समय से परेशान कर रहे हैं। 

    शिकायत के अनुसार, दोनों ने पहले राजस्व विभाग से निशानदेही करवाई थी, लेकिन बाद में जानबूझकर पुराने गाड़ों को उखाड़कर नई जगह पर गाड़ दिए, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया। वीर सिंह ने पुलिस को बताया कि उसकी ओर से भी एलसी द्वारा भूमि की सही निशानदेही करवाई गई थी। पुलिस ने दोनों पक्षों से बयान लेकर मामला दर्ज कर लिया है और निशानदेही के दस्तावेजों की जांच की जा रही है।