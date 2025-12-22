एनआईटी हमीरपुर की गुरकीरत कौर को कंप्यूटर साइंस में मिला गोल्ड मेडल, परिवार में खुशी का माहौल

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी हमीरपुर में आयोजित दीक्षांत समारोह में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की छात्रा गुरकीरत कौर ने उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल प्राप्त कर संस्थान और अपने परिवार का नाम रोशन किया। गुरकीरत की इस उपलब्धि को संस्थान के दीक्षांत समारोह में विशेष सम्मान के रूप में प्रदान किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुरकीरत कौर वर्तमान में हैदराबाद स्थित विश्वविख्यात आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर डेवलपर के पद पर कार्यरत हैं। तकनीकी क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के बाद वह भविष्य में इंग्लैंड की प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमबीए करने की इच्छा रखती हैं। उनका लक्ष्य तकनीकी अनुभव के साथ प्रबंधन शिक्षा प्राप्त कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्वकारी भूमिका निभाना है।

गुरकीरत का परिवार मूल रूप से पंजाब के मोहाली से संबंधित है और वह अपने दादा-दादी के साथ संयुक्त परिवार में रहती हैं। पारिवारिक संस्कार, अनुशासन और सहयोगी वातावरण ने उनके व्यक्तित्व और करियर निर्माण में अहम भूमिका निभाई है।

उनके पिता चरणजीत सिंह गिल पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और वर्तमान में नोएडा स्थित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सेवाएं दे रहे हैं, जबकि माता मनवीर कौर गिल मोहाली में शिक्षिका हैं।

माता-पिता दोनों शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव गुरकीरत की सफलता में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। परिवार का मानना है कि मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इसी सोच के साथ गुरकीरत कौर आगे की पढ़ाई और करियर को लेकर निरंतर प्रयासरत हैं।

एनआईटी हमीरपुर दीक्षांत समारोह में 59 विद्यार्थियों को मिले पदक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) हमीरपुर में आयोजित दीक्षांत समारोह के दौरान शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए विद्यार्थियों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कुल 59 छात्र-छात्राओं को विभिन्न श्रेणियों में पदक दिए गए। समारोह में विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

गोल्ड मेडल श्रेणी में कुल 33 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इनमें 14 छात्राएं 19 छात्र शामिल रहे। गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने अपने-अपने पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर संस्थान का नाम रोशन किया। सिल्वर मेडल कुल 13 विद्यार्थियों को प्रदान किए गए। इनमें 5 छात्राएं 8 छात्र शामिल हैं। इन विद्यार्थियों ने भी अकादमिक क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।ब्रॉन्ज मेडल श्रेणी में भी 13 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इनमें 8 छात्राएं 5 छात्र शामिल रहे।