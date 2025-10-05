Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल के युवाओं के लिए गुड न्यूज! ITI हमीरपुर में 13 अकटूबर को होगा अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन

    By Ravi Thakur Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 10:30 AM (IST)

    हमीरपुर आईटीआई में 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित होगा। कौशल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस मेले का उद्देश्य युवाओं को अप्रेंटिसशिप के अवसर देना है। जूपिटर इंटरनेशनल समेत कई कंपनियां भाग लेंगी। 5वीं पास से लेकर डिग्री धारक तक सभी युवा बायोडाटा और दस्तावेजों के साथ भाग ले सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को मासिक मानदेय भी मिलेगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    आईटीआई हमीरपुर में 13 अक्टूबर को होगा अप्रेंटिसशिप मेला

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) हमीरपुर में 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया जा रहा है।

    आईटीआई के प्रधानाचार्य सुभाष चंद शर्मा ने बताया कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के निर्देशानुसार आयोजित किए जा रहे इस मेले का उद्देश्य युवाओं को अप्रेंटिसशिप के अवसर प्रदान करना, भविष्य उन्मुख क्षेत्रों के अनुरूप कौशल विकसित करना, उन्हें उद्योग जगत से जोड़ना, प्रतिष्ठित कंपनियों और उदीयमान प्रशिक्षुओं को जोड़ने तथा स्किल इंडिया मिशन की दृष्टि के अनुरूप अप्रेंटिसशिप अवसरों की खोज के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रधानाचार्य ने बताया कि इस मेले में कई प्रतिष्ठित कंपनियां जैसे जूपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी, वर्धमान कंपनी, सौभाग्य प्राइवेट लिमिटेड, जेडीएस गोदरेज कंपनी, एलायंस जॉब तथा कई अन्य प्रतिष्ठित कंपनियां भाग ले रही हैं। ये कंपनियां प्रशिक्षुओं को अप्रेंटिस के रूप में अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकृत करेंगी, जिससे युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण एवं उद्योग जगत में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा।

    सुभाष चंद शर्मा ने कहा कि इस मेले में 5वीं, 8वीं पास, दसवीं पास, बारहवीं पास, विभिन्न ट्रेडस में आईटीआई डिप्लोमाधारक, तीन वर्षीय डिप्लोमाधारक और चार वर्षीय डिग्री धारक फ्रेशर्स और अनुभवी युवा अपने बायोडाटा, पासपोर्ट साइज फोटो और सभी प्रमाण पत्रों की मूल व फोटो प्रतियों सहित भाग ले सकते हैं।

    प्रधानाचार्य ने कहा कि मेले में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवारों का अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा और चयनित उम्मीदवारों को कंपनी द्वारा अप्रेंटिसशिप अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मासिक मानदेय भी प्रदान किया जाएगा। इससे न केवल युवाओं को उद्योग जगत का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा बल्कि उनके भविष्य के रोजगार अवसर भी सुदृढ़ होंगे। उन्होंने युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील भी की।