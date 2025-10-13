हिमाचल के हमीरपुर में हिरन का का शिकार, पुलिस ने दो युवकों पर दर्ज किया मामला

संवाद सहयोगी, हमीरपुर। ग्राम पंचायत रंगड़ के प्रधान संजीव कुमार ने पुलिस थाना सुजानपुर को फोन सूचना दी कि गांव टपरा के दो युवकों ने कक्कड़ (हिरण) का शिकार कर दिया है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी टीम सहित मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान विजय कुमार और अनिल कुमार दोनों निवासी गांव टपरा को मौके पर पाया गया।

उनके आंगन में मृत कक्कड़ बरामद हुआ। वन खंड अधिकारी सुजानपुर भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने घटना को लेकर दोनों युवकों के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज करवाई।

पुलिस ने वन विभाग की रिपोर्ट के आधार पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृत कक्कड़ को पोस्टमार्टम के लिए वन विभाग के सुपुर्द किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपितों से पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की पूरी जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।