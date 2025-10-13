Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल के हमीरपुर में हिरन का का शिकार, पुलिस ने दो युवकों पर दर्ज किया मामला

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 09:14 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में हिरण के शिकार का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस अपराध में और कितने लोग शामिल हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    हिमाचल के हमीरपुर में हिरन का का शिकार, पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ दर्ज किया मामला (File Photo)

    संवाद सहयोगी, हमीरपुर। ग्राम पंचायत रंगड़ के प्रधान संजीव कुमार ने पुलिस थाना सुजानपुर को फोन सूचना दी कि गांव टपरा के दो युवकों ने कक्कड़ (हिरण) का शिकार कर दिया है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी टीम सहित मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान विजय कुमार और अनिल कुमार दोनों निवासी गांव टपरा को मौके पर पाया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उनके आंगन में मृत कक्कड़ बरामद हुआ। वन खंड अधिकारी सुजानपुर भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने घटना को लेकर दोनों युवकों के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज करवाई।

    पुलिस ने वन विभाग की रिपोर्ट के आधार पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृत कक्कड़ को पोस्टमार्टम के लिए वन विभाग के सुपुर्द किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपितों से पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की पूरी जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

     

     