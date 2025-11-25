Language
    'अग्निवीर योजना बंद हो, परमानेंट भर्ती जरूरी...', हमीरपुर की सैन्य परंपरा पर शक्ति सिंह गोहिल का जोर

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:07 PM (IST)

    कांग्रेस नेता शक्तिसिंह गोहिल ने हमीरपुर में कहा कि पार्टी जिला अध्यक्ष के चयन में 'टैलेंट हंट' मॉडल अपनाएगी, जिसमें कार्यकर्ताओं की राय महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने अग्निवीर योजना को बंद करने और सेना में नियमित भर्ती की वकालत की। गोहिल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज को महत्व देती है, जबकि भाजपा में ऐसा नहीं है।

    हमीरपुर में की गई प्रेस वार्ता (जागरण फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्य सभा सांसद शक्तिसिंह गोहिल ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी अब जिला अध्यक्ष के चयन में टैलेंट हंट मॉडल लागू कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई पारंपरिक राजनीतिक नियुक्ति नहीं होगी।

    इसके तहत चयन पूरी तरह से ग्रासरूट स्तर पर कार्यकर्ताओं की पसंद और राय पर आधारित होगा। गोहिल ने कहा कि कार्यकर्ता जिस व्यक्ति को पसंद करेंगे, पार्टी उसके बाद उसकी पूरी जांच करेगी और अंतिम निर्णय लेगी।उन्होंने बताया कि तकनीक के माध्यम से जिले के कार्यकर्ता और उनके काम की पूरी मॉनिटरिंग दिल्ली से की जाएगी। “कौन क्या काम कर रहा है, आगे क्या करना है, इसकी रिपोर्ट सीधे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचेगी,” गोहिल ने कहा।

    गोहिल ने गुजरात में अपने अनुभव का उल्लेख करते हुए बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले उन्हें तीन दिन की विशेष ट्रेनिंग दी गई, जिसमें राहुल गांधी स्वयं मौजूद थे। इसके बाद दस दिन का विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला। उन्होंने कहा कि इसी तरह हर जिले में ‘पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी’ गठित की जाएगी, जिसमें वरिष्ठ नेता और जमीनी स्तर के सक्रिय कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा।

    इसका उद्देश्य संगठन के भीतर संवाद और निर्णय प्रक्रिया को और मजबूत बनाना है। गोहिल ने घोषणा की कि हमीरपुर जिला अध्यक्ष पद के इच्छुक कार्यकर्ता आज से अपना नॉमिनेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। फॉर्म हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगा और उसकी एक कॉपी पीसीसी के कोऑर्डिनेटर तक भी पहुंचेगी।

    उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और तकनीक आधारित होगी, ताकि योग्य और मेहनती कार्यकर्ताओं को आगे आने का अवसर मिल सके।गोहिल ने बताया कि विभिन्न राज्यों में काम करते हुए उन्होंने 3000 से 5000 कार्यकर्ताओं तक का डेटा तैयार किया है। उन्होंने कहा कि पहले उत्तराखंड और फिर तेलंगाना में 6 से 10 दिनों तक लगातार जमीनी स्तर पर काम किया। उसी तरह हमीरपुर में भी सीधी संवाद प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे कार्यकर्ताओं की समस्याओं और सुझावों को सीधे नेतृत्व तक पहुंचाया जा सके।

    हमीरपुर की सैन्य परंपरा पर बात करते हुए गोहिल ने कहा कि यह जिला का देश की सेना में सबसे ज्यादा युवक भेजता है, इसलिए यहां की आवाज़ सरकार तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाना चाहिए। सेना में नियमित भर्ती ही होनी चाहिए। जवान भर्ती के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार सेना की ताकत को कम कर रही है।

    गोहिल ने यह भी कहा कि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाती रही है, क्योंकि यह देश की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पार्टी का यह टैलेंट हंट मॉडल संगठन में नई ऊर्जा और पारदर्शिता लेकर आएगा, और कार्यकर्ता अपनी आवाज़ सीधे नेतृत्व तक पहुंचा पाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी संगठन में लोकतंत्र को महत्व दिया जाता है लेकिन भाजपा पार्टी में केवल दो नेताओं की बात मानी जाती है।

    उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन में सब हवा हवाई चलता है और कांग्रेस पार्टी संगठन में भूत स्तर पर कार्य करता की मर्जी से पार्टी संगठन चलता है। उन्होंने कहा कि सिगार ही फील्ड से कार्यकर्ताओं की राय लेकर रिपोर्ट कांग्रेस वाला कमान को सौंप दी जाएगी और जल्दी ही जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाएगी।