    शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा हिमाचल, हमीरपुर के बड़ा स्कूल को CBSE से मिला एफिलिएशन नंबर

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:15 PM (IST)

    हमीरपुर के श्री दुर्गा सिंह मेमोरियल राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ा को सीबीएसई दिल्ली से एफिलिएशन नंबर मिला है। मुख्यमंत्री सुक्खू सरकार की यह बड़ी उपलब्धि है, जो शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल को आगे ले जा रही है। नादौन क्षेत्र के कई अन्य स्कूलों को भी पहले ही सीबीएसई से मान्यता मिल चुकी है।

    हमीरपुर के बड़ा स्कूल को CBSE से मिला एफिलिएशन नंबर (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। श्री दुर्गा सिंह मेमोरियल राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ा (नादौन विधानसभा क्षेत्र) को सीबीएसई दिल्ली से मिला एफिलिएशन नंबर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल। बड़ा पर बरस रही मुख्यमंत्री की अपार कृपा।

    नादौन विधानसभा क्षेत्र के और स्कूल भी सीबीएसई से पा चुके एफिलिएशन नंबर। नादौन बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कांगू सीनियर सेकेंडरी स्कूल व धनेटा सीनियर सेकेंडरी स्कूल को पहले ही मिल चुकी सीबीएसई बोर्ड की संबद्धता।

    शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश रच रहा नया इतिहास। पूर्व भाजपा सरकार में हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा में 21वें स्थान पर पहुंच चुका था, वर्तमान सुक्खू जी की सरकार ने हिमाचल को अभूतपूर्व सुधार कर 5वें स्थान पर पहुंचाया।