    बाबा बालकनाथ मंदिर के चढ़ावे में कर दी गड़बड़ी, पुलिस ने दो कर्मचारी किए गिरफ्तार, किया था बड़ा घालमेल

    Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 12:07 PM (IST)

    हरियाणा के बाबा बालकनाथ मंदिर में चढ़ावे की रकम में गड़बड़ी के आरोप में पुलिस ने दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इन कर्मचारियों पर मंदिर के चढ़ावे में बड़ा घालमेल करने का आरोप है, जिससे मंदिर ट्रस्ट को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है।

    Hero Image

    बाबा बालक नाथ मंदिर में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, हमीरपुर। उत्तर भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ दियोटसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावे की गिनती के दौरान गड़बड़ी व विश्वासघात का गंभीर मामला सामने आने पर पुलिस थाना बड़सर में मंदिर अधिकारी व तहसीलदार ढटवाल संदीप सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिकायत में दो कर्मचारियों पर मिलीभगत कर मंदिर ट्रस्ट की धनराशि में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

    बंडल में 100 की जगह थे 140 नोट

    शिकायत के अनुसार तीन अक्टूबर को मंदिर कार्यालय दियोटसिद्ध में आडिट रिपोर्ट की जांच के दौरान पाया गया कि 29 सितंबर को चढ़ावे की गणना के समय 500 रुपये के नोटों के एक बंडल में 100 की जगह 140 नोट रखे गए थे। यह बंडल गणना लिपिक केशवदत्त ने तैयार किया था। इस संदिग्ध बंडल की पुष्टि के लिए गणना हाल में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग देखी गई। 

    इस तरह हुई गड़बड़ी की पुष्टि

    फुटेज में सुरक्षा कर्मचारी सरवन सिंह को संदिग्ध बंडल को दोबारा जांच के लिए गिनती प्रभारी संजय कुमार (आडिट और वित्तीय विश्लेषक) को देते हुए देखा गया। पुनः गिनती मशीन पर जांच के दौरान 40 अतिरिक्त नोट अलग हो गए, जिससे गड़बड़ी की पुष्टि हुई।


    फुटेज में यह भी स्पष्ट हुआ कि गिनती प्रक्रिया के अंतिम चरण में लेखाकार गुरुचैन सिंह भी गिनती क्लर्क केशव दत्त के साथ मौजूद थे, जबकि उनका कार्य गिनती प्रक्रिया से संबंधित नहीं था। वही बंडल गुरुचैन सिंह के हाथों से गिनती प्रभारी को सौंपा गया। इससे दोनों कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। 

    जांच में मिलीभगत आई सामने

    पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया है कि दोनों कर्मचारियों ने मिलीभगत से पद का दुरुपयोग कर मंदिर ट्रस्ट की धनराशि का गबन किया। दोनों कर्मचारियों केशव दत्त, निवासी गांव चकमोह, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर कनिष्ठ सहायक (गणना लिपिक), और गुरुचैन सिंह निवासी गांव अपर देहला, तहसील ऊना, जिला ऊना, लेखाकार बाबा बालक नाथ ट्रस्ट दियोटसिद्ध के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। इससे पहले भी बाबा बालक नाथ मंदिर में बकरा कांड सहित इस तरह के गबन करने के मामले उजागर हुए हैं।

    सीसीटीवी फुटेज का साक्ष्य 

    एसपी हमीरपुर भगत सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया प्रारंभिक साक्ष्य व सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को साक्ष्य के रूप में संकलित किया जा चुका है। पूछताछ में और तथ्य सामने आने की संभावना है।

    धार्मिक स्थल पर भ्रष्टाचार नहीं बख्शेंगे : डीसी

    उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत सिंह ने कहा कि बाबा बालक नाथ मंदिर में इस तरह के मामले आना ठीक नहीं हैं। श्रद्धा के केंद्र धार्मिक स्थल रहकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगी। पुलिस अधीक्षक कार्रवाई करने में जुटे हैं और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।