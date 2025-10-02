Language
    हमीरपुर में अनुराग ठाकुर ने दी गांधी-शास्त्री को श्रद्धांजलि, सेवा पखवाड़े में स्वच्छता-आत्मनिर्भरता का संदेश

    By ranbir thakur Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:28 PM (IST)

    हमीरपुर में अनुराग ठाकुर ने गांधी और शास्त्री जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने गांधीजी के सत्य और अहिंसा के मार्ग और शास्त्रीजी के जय जवान जय किसान नारे का महत्व बताया। भाजपा के सेवा पखवाड़े का समापन हुआ जिसमें जीएसटी जागरूकता रैली और स्वच्छता अभियान शामिल थे। अनुराग ठाकुर ने स्वच्छ भारत और आत्मनिर्भर भारत में योगदान का आह्वान किया।

    अनुराग ठाकुर ने गांधी-शास्त्री को दी श्रद्धांजलि (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हमीरपुर से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बुधवार को अवाहदेवी में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित किए।

    उन्होंने कहा कि गांधी जी के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग ने न केवल भारत की आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया, बल्कि दुनिया के अनेक आंदोलनों को भी दिशा दी। इसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री का ‘जय जवान, जय किसान’ का नारा आज भी देश की आत्मा को प्रेरणा देता है।

    इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रव्यापी सेवा पखवाड़ा का समापन भी किया गया। अनुराग ठाकुर ने अवाहदेवी बाजार में दुकानदारों के बीच नई जीएसटी सुधारों पर जनजागरूकता रैली का नेतृत्व किया। इसके बाद वह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ स्वच्छता अभियान में भी शामिल हुए और समीरपुर बाजार में सफाई कर लोगों से स्वच्छ भारत और आत्मनिर्भर भारत में योगदान देने का आह्वान किया।

    कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर, जिला महामंत्री अजय रिंटू, जिला सचिव प्रमिला देवी, पूर्व विधायक कमलेश कुमारी, मंडल अध्यक्ष अभयवीर लवली, भोरंज मंडल अध्यक्ष अशोक ठाकुर, मंडल महामंत्री संजीव रिंटू और हिटलर ठाकुर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।