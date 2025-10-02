Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अनुराग ठाकुर कोयला-खनन और इस्पात समिति के चेयरमैन नियुक्त, हमीरपुर BJP ने बताया हिमाचल का गौरव

    By ranbir thakur Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:14 PM (IST)

    हमीरपुर भाजपा ने अनुराग ठाकुर को कोयला खनन और इस्पात संबंधी केंद्रीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाई दी है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि ठाकुर ने पहले भी कई जिम्मेदारियां निभाई हैं और अब वे देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इस नियुक्ति से क्षेत्र की जनता का मनोबल बढ़ा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    भाजपा ने जताई खुशी अनुराग ठाकुर को केंद्रीय समिति अध्यक्ष बनाए जाने पर दी बधाई (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। भाजपा जिला हमीरपुर ने सांसद अनुराग सिंह ठाकुर को कोयला, खनन और इस्पात संबंधी केंद्रीय समिति का अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक बधाई दी है। जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि न केवल हमीरपुर बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव की बात है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने लगातार पांच बार सांसद चुने जाने के बाद केंद्र में विभिन्न जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। अब इस महत्वपूर्ण संसदीय समिति की अध्यक्षता मिलने से वह उद्योग और बुनियादी ढांचे से जुड़े अहम क्षेत्रों में देशहित में योगदान देंगे।

    उन्होंने विश्वास जताया कि अनुराग ठाकुर की दूरदर्शी सोच और सक्रिय नेतृत्व में समिति कोयला, खनन और इस्पात क्षेत्रों की चुनौतियों का समाधान खोजने, नीतिगत ढांचे को और सशक्त बनाने तथा भारत के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने का कार्य करेगी।

    भाजपा हमीरपुर ने कहा कि इस नियुक्ति से क्षेत्र की जनता का मनोबल और अधिक ऊंचा हुआ है और आने वाले समय में राष्ट्रहित से जुड़े निर्णयों में अनुराग ठाकुर की भूमिका अहम होगी।