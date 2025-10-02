अनुराग ठाकुर कोयला-खनन और इस्पात समिति के चेयरमैन नियुक्त, हमीरपुर BJP ने बताया हिमाचल का गौरव

हमीरपुर भाजपा ने अनुराग ठाकुर को कोयला खनन और इस्पात संबंधी केंद्रीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाई दी है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि ठाकुर ने पहले भी कई जिम्मेदारियां निभाई हैं और अब वे देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इस नियुक्ति से क्षेत्र की जनता का मनोबल बढ़ा है।

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। भाजपा जिला हमीरपुर ने सांसद अनुराग सिंह ठाकुर को कोयला, खनन और इस्पात संबंधी केंद्रीय समिति का अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक बधाई दी है। जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि न केवल हमीरपुर बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव की बात है।

भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने लगातार पांच बार सांसद चुने जाने के बाद केंद्र में विभिन्न जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। अब इस महत्वपूर्ण संसदीय समिति की अध्यक्षता मिलने से वह उद्योग और बुनियादी ढांचे से जुड़े अहम क्षेत्रों में देशहित में योगदान देंगे।

उन्होंने विश्वास जताया कि अनुराग ठाकुर की दूरदर्शी सोच और सक्रिय नेतृत्व में समिति कोयला, खनन और इस्पात क्षेत्रों की चुनौतियों का समाधान खोजने, नीतिगत ढांचे को और सशक्त बनाने तथा भारत के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने का कार्य करेगी।