बलिदान नायक सुशील की अंतिम विदाई, पनियाला में सैन्य सम्मान के साथ दाह संस्कार; इलाके में पसरा मातम

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। जिला के तहत ग्राम पंचायत देई का नौण के गांव पनियाला के नायक सुशील कुमार का ड्यूटी के दौरान चक्कर आने से देहांत होने के बाद पूरा परिवार जवान के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहा था। बुधवार दोपहर केसमय जैसे ही नायक सुशील कुमार का पार्थिक शरीर गांव में पहुंचा तो पूरा माहौल गमगीन हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बाद पूरे सैन्य सम्म्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। इस अवसर पर विधायक सुजानपुर कैप्टन रणजीत राणा, तहसीलदार हमीरपुर सुभाष सिंह ने भी नायक सुशील कुमार को अंतिम विदाई देते हुए परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त की है। बता दें कि 13 डोगरा में नायक सुशील कुमार सहजाबाद में सेना में ड्यूटी कर रहा था कि सुबह चार बजे अचानक उसे चक्कर आया।