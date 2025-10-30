हिमाचल की बहू शिवांगी ने रचा इतिहास, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु संग भरी राफेल में उड़ान, पाकिस्तान के दावे के निकली हवा
हिमाचल प्रदेश की बहू शिवांगी सिंह ने राष्ट्रपति के साथ राफेल विमान में उड़ान भरकर इतिहास रचा। इस घटना से पाकिस्तान में किरकिरी मची है। शिवांगी के परिजनों ने इस पल को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है। राफेल की उड़ान महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है।
मनोज कुमार शर्मा, धर्मशाला। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट और हिमाचल की बहू शिवांगी सिंह की बुधवार को अंबाला एयरबेस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के साथ फोटो सामने आने के बाद पालमपुर के साथ लगते डरोह स्थित ससुराल में खुशी की लहर है। आपरेशन सिंदूर के दौरान बौखलाए पाकिस्तान ने दुनियाभर में अफवाह फैलाई थी कि भारत के लड़ाकू विमान राफेल की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह को हिरासत में ले लिया है।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी की शिवांगी सिंह की शादी डरोह पंचायत के कस्बा गांव के आकिल शर्मा के साथ हुई है। आकिल का परिवार सेना से जुड़ा रहा है। दिवंगत दादा ज्ञान चंद शर्मा डोगरा रेजिमेंट से सेवानिवृत्त हुए थे जबकि पिता सुनील कुमार शर्मा सेना के सिग्नल कोर से नायक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। बहू की उपलब्धि पर सुनील कहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, संस्कार दे सकते हैं, लेकिन यह उपलब्धि उनकी अपनी है।
'पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश'
बहू शिवांगी ने प्रदेश ही नहीं देश का नाम रोशन किया है। सुनील कहते हैं कि इससे पाकिस्तान के उस झूठ का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें उसने आपरेशन सिंदूर के दौरान शिवांगी का राफेल गिराने का दावा किया था।
यह परिवार व प्रदेश के लिए भी गौरव के पल हैं। शिवांगी अंबाला में तैनात हैं जबकि उनके पति आकिल शर्मा भी फाइटर पायलट हैं। आकिल की दादी विशेश्वरी शर्मा भी शिवांगी की उपलब्धि पर खुशी से कहती हैं कि बहू ने परिवार का नाम रोशन किया है।
2017 में वायुसेना में हुईं शामिल
शिवांगी को 2017 में वायुसेना में महिला फाइटर पायलट के दूसरे बैच में कमीशन मिला था। शुरू में उन्होंने मिग-21 बाइसन जैसे पुराने लेकिन तेज रफ्तार विमान उड़ाए। उनके साहस को देखते हुए उन्हें 2020 में राफेल फाइटर जेट उड़ाने के लिए चुना गया। इस तरह वह भारत की पहली महिला राफेल पायलट बन गईं। शिवांगी सिंह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से पढ़ाई की है। इसके बाद हैदराबाद स्थित भारतीय वायुसेना अकादमी में दाखिला लेकर ट्रेनिंग शुरू की।
