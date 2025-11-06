Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कांगड़ा के त्रियुंड से लेकर पौंग बांध तक के पर्यटन स्थलों की अब एक क्लिक पर मिलेगी जानकारी, दलाई लामा ने लांच की वेबसाइट

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:11 PM (IST)

    धर्मशाला में होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन द्वारा निर्मित पर्यटन वेबसाइट का लोकार्पण दलाई लामा ने किया। अब पर्यटक त्रियुंड से पौंग बांध तक की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। वेबसाइट में धर्मशाला का इतिहास, संस्कृति, रोमांच, धार्मिक स्थल, खानपान, पहनावा, डल झील, झरने और मंदिरों की जानकारी उपलब्ध है। पर्यटक होटल के कमरों की बुकिंग भी कर सकेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    जिला कांगड़ा के पर्यटन स्थल त्रियुंड और पौंग झील। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा के पर्यटन स्थलों की अब एक क्लिक पर जानकारी मिल जाएगी। होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन धर्मशाला की ओर से तैयार की अधिकारिक पर्यटन वेबसाइट को दलाई लामा द्वारा लांच किया गया। 

    यह कार्यक्रम दलाई लामा निवास स्थान पर आयोजित हुआ। जिसमें होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन धर्मशाला के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर दलाई ने एसोसएिशन के पदाधिकारियों को अपनी शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से यह वेबसाइट महत्वपूर्ण होगी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऑनलाइन मिलेगी पर्यटन स्थलों की जानकारी

    इस वेबसाइट के लांच होने के बाद अब पर्यटक त्रियुंड से लेकर पौंग बांध तक के पर्यटन स्थलों की जानकारी आनलाइन ले पाएंगे। होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन धर्मशाला ने अपनी अधिकारिक पर्यटन वेबसाइट तैयार की है।

    खानपान, मंदिर सहित सारी जानकारी मिलेगी

    होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन धर्मशाला के अध्यक्ष अश्वनी बांबा के मुताबिक एसोसिएशन की अधिकारिक पर्यटन वेबसाइट विजिट धर्मशाला डॉट कॉम का शुभारंभ दलाई लामा द्वारा किया गया है। इस वेबसाइट में धर्मशाला के इतिहास, संस्कृति, एडवेंचर, धार्मिक महत्व, खान-पान, पहनावे, डल लेक, वाटर फाल के अलावा कौन सी विशेष जगहें भ्रमण के लिए हैं, उनको शामिल किया गया है। साथ ही इसमें जिला कांगड़ा के सभी पर्यटन स्थलों को शामिल करने के अलावा देवी-देवताओं के मंदिरों को भी दर्शाया गया है। 

    होटलों की जानकारी भी मिलेगी

    साथ ही फाइव स्टार होटल के अलावा अन्य बड़े होटलों व उनके साथ देखने योग्य साइटों को शामिल किया गया है। मौसम की जानकारी भी इसमें साझा की जाएगी।

    बाहर से आने पर्यटक आसानी से पा सकेंगे जानकारी

    इस वेबसाइट के माध्यम से देश के हरेक कोने के अलावा विदेशों से आने वाले पर्यटक भी अब ऑनलाइन सारी जानकारी अर्जित कर पाएंगे। साथ ही वेबसाइट के माध्यम से होटल के कमरों की भी बुकिंग हो पाएगी। जिसे बाद में एसोसिएशन की ओर से संबंधित होटल संचालकों को इसे भेजा जाएगा।

    यह भी पढ़ें: Himachal Panchayat Chunav: हिमाचल में कब होंगे पंचायत चुनाव? मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिमला में स्पष्ट कर दी स्थिति

    उन्होंने बताया कि एसोसिएशन की अधिकारिक पर्यटन वेबसाइट के माध्यम से अब पर्यटकों को स्टीक जानकारी धर्मशाला सहित जिला कांगड़ा की मिल पाएगी।

    यह भी पढ़ें: प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिकेटर रेणुका ठाकुर की मां को क्यों किया प्रणाम? बेटी के लिए किए संघर्ष पर कही बड़ी बात