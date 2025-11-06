कांगड़ा के त्रियुंड से लेकर पौंग बांध तक के पर्यटन स्थलों की अब एक क्लिक पर मिलेगी जानकारी, दलाई लामा ने लांच की वेबसाइट

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा के पर्यटन स्थलों की अब एक क्लिक पर जानकारी मिल जाएगी। होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन धर्मशाला की ओर से तैयार की अधिकारिक पर्यटन वेबसाइट को दलाई लामा द्वारा लांच किया गया। यह कार्यक्रम दलाई लामा निवास स्थान पर आयोजित हुआ। जिसमें होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन धर्मशाला के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर दलाई ने एसोसएिशन के पदाधिकारियों को अपनी शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से यह वेबसाइट महत्वपूर्ण होगी।

ऑनलाइन मिलेगी पर्यटन स्थलों की जानकारी इस वेबसाइट के लांच होने के बाद अब पर्यटक त्रियुंड से लेकर पौंग बांध तक के पर्यटन स्थलों की जानकारी आनलाइन ले पाएंगे। होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन धर्मशाला ने अपनी अधिकारिक पर्यटन वेबसाइट तैयार की है।

खानपान, मंदिर सहित सारी जानकारी मिलेगी होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन धर्मशाला के अध्यक्ष अश्वनी बांबा के मुताबिक एसोसिएशन की अधिकारिक पर्यटन वेबसाइट विजिट धर्मशाला डॉट कॉम का शुभारंभ दलाई लामा द्वारा किया गया है। इस वेबसाइट में धर्मशाला के इतिहास, संस्कृति, एडवेंचर, धार्मिक महत्व, खान-पान, पहनावे, डल लेक, वाटर फाल के अलावा कौन सी विशेष जगहें भ्रमण के लिए हैं, उनको शामिल किया गया है। साथ ही इसमें जिला कांगड़ा के सभी पर्यटन स्थलों को शामिल करने के अलावा देवी-देवताओं के मंदिरों को भी दर्शाया गया है।